快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／KTV員工偷錄客人信用卡資料 盜刷75萬買金飾

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

KTV廖姓員工涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣；另外，保加利亞籍男子迪奈夫從暗網購得義大利信用卡內碼，製造偽卡赴ATM預借現金5萬元。刑事局分別拘提兩人依詐欺、偽造有價證券罪嫌移送，檢方聲押廖獲准，命迪奈夫5萬元交保。

警方調查，47歲廖男去年1月被刑事局查獲在停車場裝側錄機，趁民眾停車刷卡時擷取內碼，製造偽卡盜刷上千萬元，台北地檢署同年5月依詐欺、偽造有價證券罪嫌起訴。

他羈押期滿後再犯，去年11月至今年1月任職台北市松山區某KTV，從包廂拿客人的信用卡用側錄機擷取內碼，帶回中正區某旅館以製卡機製作5張偽卡，今年2月至4月在新竹、高雄百貨公司盜刷75萬元買金飾及蘋果手機等3C產品。

刑事局偵七大隊第二隊今年2月接獲銀行報案，調閱刷卡記錄及監視器，本月17日赴旅館拘提廖及其溫姓女友，搜出側錄機線材及5萬元現金。廖坦承犯案羈押，溫稱不知情，檢方認涉案事證不足請回。

另外，保加利亞籍40歲男子迪奈夫前年3月以觀光名義來台，因新冠肺炎疫情延長居留，上暗網用比特幣買義大利發行、在該國被側錄的信用卡內碼，製成7張偽卡，今年3月底短短3天，持其中5張在台北、花蓮的ATM提領5萬元。

刑事局七大隊第二隊當月接到銀行報案，追出迪奈夫投宿新北某旅館，上月21日在北市信義區某超商外拘提他。他坦認犯案，檢方訊後交保。

保加利亞籍男子迪奈夫從暗網購得義大利信用卡內碼，製造偽卡赴ATM預借現金5萬元。記者李奕昕／翻攝
保加利亞籍男子迪奈夫從暗網購得義大利信用卡內碼，製造偽卡赴ATM預借現金5萬元。記者李奕昕／翻攝
KTV員工廖姓男子涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣。記者李奕昕／翻攝
KTV員工廖姓男子涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣。記者李奕昕／翻攝
KTV員工廖姓男子涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣。記者李奕昕／翻攝
KTV員工廖姓男子涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣。記者李奕昕／翻攝

信用 義大利 盜刷

延伸閱讀

兆豐銀攻基金商機 開放刷自家卡扣款

刷卡申購基金須一次付清 不得使用循環信用

缺錢買筆電 飯店櫃檯竟盜刷客人信用卡

男到KTV白吃白喝還想逃 警到場立刻逮捕

相關新聞

台中榮總前死亡車禍 雨天視線不良送貨撞到行人

台中西屯區榮總醫院第二醫療大樓前今下午發生嚴重車禍，1名送貨員找車位疑似未注意前車狀況，撞到行人捲入車底，目擊民眾嚇到趕...

高雄鳥松區鐵皮工廠火警 火勢半小時撲滅無人傷亡

高雄鳥松區大同路裕農巷一處工廠今天中午傳出火警，警消獲報後，出動19車54人前往搶救，火勢於半小時內撲滅，所幸無人傷亡，...

影／KTV員工偷錄客人信用卡資料 盜刷75萬買金飾

KTV廖姓員工涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣；另外，保加利亞籍男子迪奈夫...

年輕男女忘情「摸赤嘴」受困沙洲海巡警消急救援

雲林四湖箔子寮漁港昨天下午，有2男2女在箔子寮外沙洲挖蛤蜊，不料遇漲潮受困沙洲，2名受困沙洲水深及腰，2人在竹筏上，岸邊...

婦開車門擊落UberEats女騎士 警判斷肇責在她

停車開車門要特別留意。高雄市一名柳姓婦人將車停在榮總路，正準備下車時，剛好UberEats的吳姓女騎士從慢車道經過，柳婦...

影／這是誰的錯？重機騎士急煞噴飛 險擊落左轉阿伯

彰化鹿港青雲路、新興街口日前發生一起車禍事故，一名重機騎士行經路口時，遇到一名騎機車左轉的阿伯，重機騎士緊急煞車後，整輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。