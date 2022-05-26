影／KTV員工偷錄客人信用卡資料 盜刷75萬買金飾

KTV廖姓員工涉嫌側錄客人信用卡內碼，製成偽卡在百貨公司盜刷75萬元，購買金飾、3C產品轉賣；另外，保加利亞籍男子迪奈夫從暗網購得義大利信用卡內碼，製造偽卡赴ATM預借現金5萬元。刑事局分別拘提兩人依詐欺、偽造有價證券罪嫌移送，檢方聲押廖獲准，命迪奈夫5萬元交保。

警方調查，47歲廖男去年1月被刑事局查獲在停車場裝側錄機，趁民眾停車刷卡時擷取內碼，製造偽卡盜刷上千萬元，台北地檢署同年5月依詐欺、偽造有價證券罪嫌起訴。

他羈押期滿後再犯，去年11月至今年1月任職台北市松山區某KTV，從包廂拿客人的信用卡用側錄機擷取內碼，帶回中正區某旅館以製卡機製作5張偽卡，今年2月至4月在新竹、高雄百貨公司盜刷75萬元買金飾及蘋果手機等3C產品。

刑事局偵七大隊第二隊今年2月接獲銀行報案，調閱刷卡記錄及監視器，本月17日赴旅館拘提廖及其溫姓女友，搜出側錄機線材及5萬元現金。廖坦承犯案羈押，溫稱不知情，檢方認涉案事證不足請回。

另外，保加利亞籍40歲男子迪奈夫前年3月以觀光名義來台，因新冠肺炎疫情延長居留，上暗網用比特幣買義大利發行、在該國被側錄的信用卡內碼，製成7張偽卡，今年3月底短短3天，持其中5張在台北、花蓮的ATM提領5萬元。