年輕男女忘情「摸赤嘴」受困沙洲海巡警消急救援
雲林四湖箔子寮漁港昨天下午，有2男2女在箔子寮外沙洲挖蛤蜊，不料遇漲潮受困沙洲，2名受困沙洲水深及腰，2人在竹筏上，岸邊釣客見狀向箔子寮安檢所通報，安檢所立即前往現場，並通報消防局、飛沙派出所聯合救援，派出7車2船16人到場救援，成功將4人搶救上岸，無人受傷。
箔子寮外沙洲是挖掘蛤蜊赤嘴仔的朝聖地，但近日雨勢不斷，漲潮時間比預期早，且豪雨過後潮流湍急，4名年約20歲年輕男女昨天下午相約到海濱戲水挖蛤蜊，下午5點多迅速漲潮，來不及返回岸邊。
指揮中心主任謝易霖表示，下午5點49分收到警察局轉報有人受困沙洲，當時2人受困在離岸邊大約50公尺的沙洲上，因漲潮關係水深及腰，情況危急，另在竹筏上2人則較無安全疑慮，派出7車2船16人搶救。
警消與海巡人員繫繩索下水施救，使用拋繩袋浮水繩，並提供魚雷浮標，讓民眾暫時待在竹筏上，由海巡與警消協力拉回受困民眾成功搶救上岸，結束一場虛驚，搶救時間約30分鐘，在晚上6點20分就將4名男女全數平安救援上岸。
4名年輕男女上岸後表示，與朋友相約至海濱戲水及挖文蛤，未注意潮汐而受困，非常感謝各單位救難人員即刻救援，僅受驚嚇無外傷，無需送醫可自行返家。
第4岸巡隊表示，到港區及岸際活動時，應多注意周遭環境及備妥相關安全措施，也請民眾若發現任何救生救難或查緝不法等海洋事務，可撥打118海巡報案專線，以共同維護民眾生命財產安全。
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