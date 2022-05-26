婦開車門擊落UberEats女騎士 警判斷肇責在她

停車開車門要特別留意。高雄市一名柳姓婦人將車停在榮總路，正準備下車時，剛好UberEats的吳姓女騎士從慢車道經過，柳婦打開車門，直接打中吳女機車，造成吳女連人帶車慘摔在地，所幸僅受輕傷，警方到場處理，研判柳婦開車門不當，開出最高可處3600元的罰單。

臉書社團「八卦村－行車紀錄器影片上傳中心」昨深夜貼出一則影片，貼文者指在高雄市榮總路有「開車門把機車撞飛」的車禍，只見影片中，一名女車主將自小客停在榮總路上，左車門留了一個縫隙，準備開車門下車。

影片中顯示，後來有一名UberEats的女騎士從後方駛來，但女車主未看見，直接開啟車門，女騎士當場連人帶車摔在地，UberEats的箱子也噴飛，影片被PO網後，引發網友熱議。

不少網友點出騎車行車安全重點指，「雖然靠右但是要預留旁邊車輛開門的距離 ，也要注意左後方汽車，要保護自己」、「路邊只要有一排車停在那，或違停一堆的，我就會靠左騎，不然就是至少右側保留一個車門的距離，離路邊遠一點就對了，不過一切還是得看當下的路段和車流量」、「直接騎慢車道就好了」。

有網友則點出女車主和女騎士雙方的矛盾點，指「一邊是，看到開門，騎士應該會停下來，一邊是，看到騎過來了，車主應該不會繼續開門」，獲百名網友狂按讚。