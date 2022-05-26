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電商公司突倒閉 3百間廠商疫情血汗錢金額逾3千萬恐拿不回來

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣今有數家廠商下午4點30分欲前往調查站陳情，因疫情影響生意慘淡，故加入電商平台盼另尋出路，全台約有300多家廠商加入國順科技股份有限公司，並繳交履約保證金15至48萬元不等，合約內容規定期滿2年會全額退還保證金，但國順公司在今年5月20日突然宣布結束營業，公司大門深鎖、吳姓負責人消失，廠商拿不回保證金，總金額恐破3千萬。

目前已知雲林有10幾名受害者，全國約有300多名受害者，其中有許多人已期滿2年，但公司宣布結束營業，保證金拿不回來，只收到一張結束營業聲明，廠商自立救濟，已於雲林斗南、台中霧峰、台中清水、新北中和等地派出所報案，累積詐騙金額恐超過3千萬，今天下午4點30分將自力救濟前往雲林縣調查站陳情。

全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
電商平台突然宣布結束營業，多名廠商拿不回履約保證金，今將自力救濟到調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
電商平台突然宣布結束營業，多名廠商拿不回履約保證金，今將自力救濟到調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
電商平台突然宣布結束營業，多名廠商拿不回履約保證金，今將自力救濟到調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
電商平台突然宣布結束營業，多名廠商拿不回履約保證金，今將自力救濟到調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
全台約有300多家廠商求償無門，已到各地派出所報案，今下午4點30分將至雲林縣調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
電商平台突然宣布結束營業，多名廠商拿不回履約保證金，今將自力救濟到調查站陳情。記者黃于凡／翻攝
電商平台突然宣布結束營業，多名廠商拿不回履約保證金，今將自力救濟到調查站陳情。記者黃于凡／翻攝

雲林 電商 疫情

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