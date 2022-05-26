快訊

直播／全民快篩陽即確診首日上路 指揮中心下午2時記者會

男童家中沒電腦帶弟去圖書館遠距上課 館員「1舉動」被讚爆：好暖

單方面證實「接收」惹怒華夏科大 台科大道歉「盼獲諒解」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫打死嬤社會安全網再引出包質疑 學者：增強介入力道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣江姓男子無視家暴令，24日晚間酒後涉嫌對同住八旬祖母施暴致重傷不治，在檢方偵訊坦承持拐杖毆打祖母遭羈押，引發外界質疑社會安全網出包；中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆說，面對高風險脆弱家暴家庭，多一分心多一分力，增強關懷照護介入力道。

檢方相驗因死者遺體有頭部創傷，明天解剖查死因。警方說，52歲江男打零工為生，離婚後與88歲祖母同住水上鄉南和村，過去就曾對祖母施暴，地院2月才核發保護令，要求不得對祖母實施身體、精神等不法侵害，為期1年。

江男及阿嬤是社會安全網照護關懷對象，江男有思覺失調症，公衛列管定期訪視訪談，社工媒介江男出外工作，在社會安全網下仍發生人倫悲劇，問題出在那裡？鄭瑞隆說，江男有精神疾病又有酒癮，可能會有幻聽、幻覺，關懷照顧要預先防範，多一分心多一分力，增強介入力道，檢討家暴案處置，盤點類似家暴庭防範。

社會局說，社工公衛定期訪視、訪談、關懷江男及阿嬤，居服員定期到江家照護阿嬤，還安排江男出外打工，江男上月才返家在養雞場當清潔員，無法禁止江男與祖母同住，會檢討社會安全網；衛生局說，江男雖有思覺失調症，不喝酒時身心正常，喝酒就難控制。

衛生局說，配合強化社會安全網第二期計畫五大重點，將優先在食安大樓設置社區心理衛生中心1處，補強精神衛生社區體系與社區支持服務，明、後佈建2處社區心理衛生中心，研擬與社福中心合署辦公。

嘉義縣江姓男子無視家暴令，酒後涉嫌對同住八旬祖母施暴致重傷不治，消防人員搶救阿嬤送醫。記者魯永明／翻攝
嘉義縣江姓男子無視家暴令，酒後涉嫌對同住八旬祖母施暴致重傷不治，消防人員搶救阿嬤送醫。記者魯永明／翻攝

衛生局 家暴 阿嬤

延伸閱讀

大溪地海砂屋都更進度牛步 新北住都中心介入輔導

快篩陽即確診 桃園12採檢站轉型醫療站強化服務量能

少女遭家暴卻逃離安置所 內部畫面曝光窒息感

竹市社區篩檢站今起轉型醫療站 「快篩陽」一條龍服務

相關新聞

電商公司突倒閉 3百間廠商疫情血汗錢3千萬恐拿不回來

雲林縣今有數家廠商下午4點30分欲前往調查站陳情，因疫情影響生意慘淡，故加入電商平台盼另尋出路，全台約有300多家廠商加...

孫打死嬤 社會安全網再引出包質疑 學者：增強介入力道

嘉義縣江姓男子無視家暴令，24日晚間酒後涉嫌對同住八旬祖母施暴致重傷不治，在檢方偵訊坦承持拐杖毆打祖母遭羈押，引發外界質...

影／囂張！男工程師搭北捷 10分鐘內向3女露鳥

北市疫情嚴峻，露鳥男不但不怕，反而更大膽囂張。1名35歲詹姓男工程師4月搭乘捷運板南線，竟於10分鐘內在南港展覽館站手扶...

新竹新豐鄉驚傳銀行搶劫 徐姓嫌犯得手17.5萬現場遭逮

新竹縣新豐鄉今早驚傳發生銀行搶劫，新湖分局山崎派出所早上10點19分接獲行員電話報案銀行遭搶，山崎所所長龍彥岑迅速率員趕...

酒駕上路男開車撞路緣翻車 辯稱急接手機

56歲王姓男子昨天飲酒後，租車從桃園上到台北，卻擦撞水泥圓柱、交通號誌燈桿，車輛意外翻覆，警方到場處理，發現王男身上有酒...

避免忘繳罰單被強制執行 北市裁決所推4妙招接通知

常有民眾反映，自己在外地工作或搬家，沒有收到交通罰單。根據北市交通事件裁決所分析，去年有47.2萬件罰單被郵差貼掛告通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。