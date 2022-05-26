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孫打死嬤社會安全網再引出包質疑 學者：增強介入力道
嘉義縣江姓男子無視家暴令，24日晚間酒後涉嫌對同住八旬祖母施暴致重傷不治，在檢方偵訊坦承持拐杖毆打祖母遭羈押，引發外界質疑社會安全網出包；中正大學犯罪防治系所教授鄭瑞隆說，面對高風險脆弱家暴家庭，多一分心多一分力，增強關懷照護介入力道。
檢方相驗因死者遺體有頭部創傷，明天解剖查死因。警方說，52歲江男打零工為生，離婚後與88歲祖母同住水上鄉南和村，過去就曾對祖母施暴，地院2月才核發保護令，要求不得對祖母實施身體、精神等不法侵害，為期1年。
江男及阿嬤是社會安全網照護關懷對象，江男有思覺失調症，公衛列管定期訪視訪談，社工媒介江男出外工作，在社會安全網下仍發生人倫悲劇，問題出在那裡？鄭瑞隆說，江男有精神疾病又有酒癮，可能會有幻聽、幻覺，關懷照顧要預先防範，多一分心多一分力，增強介入力道，檢討家暴案處置，盤點類似家暴庭防範。
社會局說，社工公衛定期訪視、訪談、關懷江男及阿嬤，居服員定期到江家照護阿嬤，還安排江男出外打工，江男上月才返家在養雞場當清潔員，無法禁止江男與祖母同住，會檢討社會安全網；衛生局說，江男雖有思覺失調症，不喝酒時身心正常，喝酒就難控制。
衛生局說，配合強化社會安全網第二期計畫五大重點，將優先在食安大樓設置社區心理衛生中心1處，補強精神衛生社區體系與社區支持服務，明、後佈建2處社區心理衛生中心，研擬與社福中心合署辦公。
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