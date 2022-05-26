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酒駕上路男開車撞路緣翻車 辯稱急接手機

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

56歲王姓男子昨天飲酒後，租車從桃園上到台北，卻擦撞水泥圓柱、交通號誌燈桿，車輛意外翻覆，警方到場處理，發現王男身上有酒味，酒測值超標，依公共危險罪現行犯將他逮捕。

警方表示，王男昨天飲酒後，開著租賃來的車輛，從桃園上到台北，當他行經中正區新生南路一段南向第三車道，直行到八德路口時，王開的轎車右前車頭擦撞路口西南角路緣的行人保護水泥圓柱、交通號誌燈桿，導致車輛翻覆。

「碰！」一聲巨響引來附近民眾注意，王男爬出車外時，起初還想逃跑，但有熱心民眾勸阻才作罷。

轄區警方中正一分局員警獲報到場後，發現王男身上有濃濃酒味，對他實施酒測，果然測得每公升0.81毫克。

王男辯稱，他是為了急著接電話，才沒有發現所開的轎車偏離路線，而不慎擦撞路緣。警方依刑法公共危險罪現行犯將他逮捕歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男酒駕上路，開車撞路緣導致車輛翻覆。記者邱奕能／翻攝
王男酒駕上路，開車撞路緣導致車輛翻覆。記者邱奕能／翻攝
王男酒駕上路，開車撞路緣導致車輛翻覆。記者邱奕能／翻攝
王男酒駕上路，開車撞路緣導致車輛翻覆。記者邱奕能／翻攝

桃園 酒測

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