聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒駕上路男開車撞路緣翻車 辯稱急接手機
56歲王姓男子昨天飲酒後，租車從桃園上到台北，卻擦撞水泥圓柱、交通號誌燈桿，車輛意外翻覆，警方到場處理，發現王男身上有酒味，酒測值超標，依公共危險罪現行犯將他逮捕。
警方表示，王男昨天飲酒後，開著租賃來的車輛，從桃園上到台北，當他行經中正區新生南路一段南向第三車道，直行到八德路口時，王開的轎車右前車頭擦撞路口西南角路緣的行人保護水泥圓柱、交通號誌燈桿，導致車輛翻覆。
「碰！」一聲巨響引來附近民眾注意，王男爬出車外時，起初還想逃跑，但有熱心民眾勸阻才作罷。
轄區警方中正一分局員警獲報到場後，發現王男身上有濃濃酒味，對他實施酒測，果然測得每公升0.81毫克。
王男辯稱，他是為了急著接電話，才沒有發現所開的轎車偏離路線，而不慎擦撞路緣。警方依刑法公共危險罪現行犯將他逮捕歸案。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言