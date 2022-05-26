避免忘繳罰單被強制執行 北市裁決所推4妙招接通知

常有民眾反映，自己在外地工作或搬家，沒有收到交通罰單。根據北市交通事件裁決所分析，去年有47.2萬件罰單被郵差貼掛告通知、4.6萬件因查無此人改政府公報或警察機關公告招領，為解決通知問題，裁決所推出4妙招，包括簡訊通知、監理服務App、台北通App與增設通訊處，民眾即使不住戶籍地、工作地點異動頻繁及搬遷等，都可以收到罰單訊息。

民眾違反交通規則開罰後，由警方第一次寄送罰單到戶籍地，若於罰單繳款到期日後2個月仍無下文，裁決所會查察最新地址二次寄送罰單。

裁決所分析2021年舉發機關舉發屬於台北市車駕籍違規255.6萬件中，罰單寄送狀態為寄存送達47.2萬件，占18.5%、公示送達約4.6萬件，占1.8%；另外，裁決所去年強制執行的案件有45萬件。

北市裁決就指出，民眾常有疑惑自己根本沒收到第一次的罰單，或稱在外地工作但罰單都寄到戶籍老家、搬家了沒收到罰單、有掛號信通知但無法請假去領。未避免沒收到罰單被強制執行，裁決所推薦4妙招，即使不住戶籍地、工作地點異動頻繁及搬遷等，都可以收到罰單訊息。

裁決所表示，民眾可向警察機關申請罰單簡訊通知。目前台北、新北、台南和高雄市警察局，已提供罰單簡訊通知服務，車主可至警局網頁預先申請簡訊通知服務，有逕行舉發違規案時，車主即可接到簡訊通知，避免再次違規，台北及新北警局網站可線上查詢違規照片。

裁決所也說，可以下載監理服務App並註冊會員和下載台北通App並註冊金質會員。監理服務App由交通部公路總局開發，提供查詢駕照及車輛各項監理資訊查詢，開啟提醒罰單即將到期。台北通App推播提醒罰單逾期未繳即將移送強制執行訊息的服務，有北市交通違規罰單逾期未繳時，無需額外申請均可享用此服務。

最後則是向監理機關申請增設住居所或就業處所住址。裁決所說，當民眾租屋搬遷或工作地址變更時，可隨時至監理機關臨櫃或用通信、傳真、電子郵件方式增設住居所或就業處所住址，相關監理信件將寄送至增設之新住址。