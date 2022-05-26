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台東1男子 潛水捕魚溺水死亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名年約60歲林姓男子，今凌晨在成功鎮基翬泊區潛水捕魚時疑落水失蹤，海巡及消防人員據報展開搜救，在清晨6點多尋獲，但林男已明顯死亡，已報請檢察官相驗。

該名男子今天凌晨2點多前往成功鎮基翬泊區潛水捕魚，未料，民眾發現男子遲遲未上岸，不見蹤影，立即通報118海巡及119消防單位救援。

海巡及消防人員出動巡艇在海面上搜尋，地面搜救人員則利用照明設備在岸際來回搜救，但都未發現失蹤男子下落。直到今天清晨6點49分，發現男子在基翬泊區前方約150公尺水面下10公尺處。

隨即搜救小组實施水下打撈作業，並將男子載回岸上，但已明顯死亡，經家屬確認身分無誤後，後續報請檢察官相驗事宜。

海巡署東部分署呼籲民眾從事潛水活動時，應有人員陪同，勿獨自潛水，以及隨時注意天氣狀況，以維自身安全；另如有發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線。

台東1名年約60歲林姓男子今凌晨在成功鎮基翬泊區潛水捕魚時疑落水失蹤，海巡及消防人員據報展開搜救。圖／第13岸巡隊提供
台東1名年約60歲林姓男子今凌晨在成功鎮基翬泊區潛水捕魚時疑落水失蹤，海巡及消防人員據報展開搜救。圖／第13岸巡隊提供
搜救人員今天清晨6點49分，發現失蹤男子在基翬泊區前方約150公尺水面下10公尺處，順利將男子載回岸上，但已明顯死亡。圖／第13岸巡隊提供
搜救人員今天清晨6點49分，發現失蹤男子在基翬泊區前方約150公尺水面下10公尺處，順利將男子載回岸上，但已明顯死亡。圖／第13岸巡隊提供

海巡署 失蹤 檢察官

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