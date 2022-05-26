高雄女警年尋獲9名失蹤人口 警政署認證「協尋高手」

每年5月25日「國際兒童失蹤日」，警政署在當月會表揚在失蹤人口查尋工作績優員警；服務於高雄市左營分局啟文所的女警蔡慧聤，在1年內尋獲9名失蹤人口，其中有6人為失智和有自殺疑慮的民眾，尋人優績表現，和其他24名員警齊獲警政署認證為「協尋高手」。

左營警分局啟文派出所女警蔡慧聤，今年32歲，104年特考班畢業，從警6年，工作表現認真，蔡慧聤去年共尋獲9名失蹤人口，其中有6件被列為失智或有自殺疑慮的緊急失蹤人口，在蔡慧聤棄而不捨地努力下，成功找回失蹤的民眾。

其中一名董女（58歲）因84歲患有失智症的母親離家失蹤，家人在住處附近找了2個多小時，仍遍尋不著，心急如焚下報案。

蔡慧聤當時受理後，安撫董女情緒，請她提供母親走失時的穿著樣貌，並得知董女母親因有失智症狀，會將「衛生紙」當紙鈔使用，蔡慧聤獲得寶貴細微線索後，立即著手從轄區超商找人。

蔡慧聤在轄區一間超商內詢問店員，查出董姓老婦人曾拿衛生紙結帳，遭店員拒絕後離去，於是改以超商為中心擴大尋找，5分鐘後，發現坐在社區騎樓下表情茫然的董姓老婦人，平安將老婦人送到女兒手上，讓家屬感激涕零！