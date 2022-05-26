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平時驚險穿越這次車身高點 貨櫃車中山高匝道涵洞卡關
曾姓男子駕駛貨櫃車行駛基隆市八德路，通過中山高匝道下方涵洞時，貨櫃卡在涵洞無法動彈。警方獲派前往現場疏導交通，曾男找來輪胎維修業者，先洩掉輪胎氣體降低高度，再駛出涵洞打氣，化解尷尬處境。
基隆市警三分局今天表示，七堵派出所昨晚10點5分接獲通報，有輛曳引貨櫃車卡在八德路涵洞，後方車輛無法通行。七堵所巡佐羅晉鴻和警員鄧宗瑋、李盈萱趕赴現場，看到貨櫃車頭已到涵洞出口處，但拖運的貨櫃頂住涵洞上方結構，無法再前進，也難以退後。
基隆市中心和安樂區不少車輛，經麥金路接八德路通往七堵區，還好昨晚發生狀況時車流量不大。員警在麥金路、八德路口導引車輛改道，免得開進八德路後得再掉頭，甚至引發二次事故。
據了解，20多歲曾男是本地駕駛人，平時工作就常駕駛貨櫃車行駛八德路， 「驚險」穿越涵洞前往七堵區貨櫃場。昨晚可能是車身高度比平日高，才會卡在涵洞。曾男通知輪胎維修業者前來救援，洩除輪胎氣體，降低車身高度，約1個小時後脫困。
警三分局表示，開車上路應注意路況及限高等標誌，依規定行車。近日因鋒面影響，天氣狀況不佳，更要注意行車安全。違反道路限高規定，依道路交通管理處罰條可處900元到1800元罰鍰。
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