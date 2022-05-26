快訊

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／綠燈剛轉紅燈男機車騎士路口被撞 彈飛畫面曝光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市中山路與公園路昨天深夜發生一起自小客車與機車在路口碰撞車禍，變換燈號時，23歲江姓男子騎機車還沒完全通過路口，就被自小客車的左前方重撞，整個人彈飛到自小客車後方，噴到公園路口落地，全身肋骨及手腳多處受傷送醫。

昨晚下雨視線不良，宜蘭警分局於晚間11時20分，接獲通報宜蘭市中山路一段與公園路口發生交通事故，經到場了解，21歲鄺姓男子駕駛自小客車沿著中山路一段北往南的方向行駛，在交叉路口，與23歲江姓男子騎乘機車從公園路東向西的方向行駛，兩車發生重撞。

警方調閱路口監視器，看起來是東西向的號誌剛好綠燈變紅燈，機車騎士被自小客車的左前方撞擊，機車摔出在路面滑行，自小客車的車頭凹陷；江男整個人彈飛起來，噴過自小客車的後方高度，再重摔在西側的公園路口。

消防人員獲報到場，發現江姓駕駛肋骨、手腳及身體多處受傷，立即送往陽大醫院救護，鄺姓駕駛未受傷，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因正待調查釐清。

騎機車男子在路口被自小客車撞擊的一瞬間，整個人彈飛起來的畫面，重摔落地造成全身肋骨及手腳等多處受傷。圖／警方提供
騎機車男子在路口被自小客車撞擊的一瞬間，整個人彈飛起來的畫面，重摔落地造成全身肋骨及手腳等多處受傷。圖／警方提供

宜蘭 監視器

延伸閱讀

竹北科技公司副總駕奪命賓士 違規左轉撞死機車騎士

影／臨櫃領贓189萬被識破 車手嗆警：錢是家人匯的

高雄這條路違停亂象多 民代盼劃設車位從根本改善

確診人數攀升、足跡不再公布 宜蘭市採巡迴清消不停歇

相關新聞

台東1男子潛水捕魚溺水死亡

台東1名年約60歲林姓男子，今凌晨在成功鎮基翬泊區潛水捕魚時疑落水失蹤，海巡及消防人員據報展開搜救，在清晨6點多尋獲，但...

高雄女警年尋獲9名失蹤人口 警政署認證「協尋高手」

每年5月25日「國際兒童失蹤日」，警政署在當月會表揚在失蹤人口查尋工作績優員警；服務於高雄市左營分局啟文所的女警蔡慧聤，...

平時驚險穿越這次車身高點 貨櫃車中山高匝道涵洞卡關

曾姓男子駕駛貨櫃車行駛基隆市八德路，通過中山高匝道下方涵洞時，貨櫃卡在涵洞無法動彈。警方獲派前往現場疏導交通，曾男找來輪...

影／綠燈剛轉紅燈男機車騎士路口被撞 彈飛畫面曝光

宜蘭市中山路與公園路昨天深夜發生一起自小客車與機車在路口碰撞車禍，變換燈號時，23歲江姓男子騎機車還沒完全通過路口，就被...

高雄警嚴防山老鼠 動員友軍強化「滅鼠專案」

為防珍貴森林資源，淪為山老鼠覬覦目標，高雄六龜警分局與保七總隊、林務局聯手，強化「滅鼠專案」查緝能量，將針對山老鼠盜伐熱...

78歲婦急匯200萬投資股票 警一查「受款帳戶早被警示」

魯姓婦人日前加入LINE投資群組，聽信假投顧專家話術，急欲匯出200萬元進行投資，銀行行員見魯婦疑遭詐騙，通報警方，員警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。