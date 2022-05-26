影／綠燈剛轉紅燈男機車騎士路口被撞 彈飛畫面曝光

宜蘭市中山路與公園路昨天深夜發生一起自小客車與機車在路口碰撞車禍，變換燈號時，23歲江姓男子騎機車還沒完全通過路口，就被自小客車的左前方重撞，整個人彈飛到自小客車後方，噴到公園路口落地，全身肋骨及手腳多處受傷送醫。

昨晚下雨視線不良，宜蘭警分局於晚間11時20分，接獲通報宜蘭市中山路一段與公園路口發生交通事故，經到場了解，21歲鄺姓男子駕駛自小客車沿著中山路一段北往南的方向行駛，在交叉路口，與23歲江姓男子騎乘機車從公園路東向西的方向行駛，兩車發生重撞。

警方調閱路口監視器，看起來是東西向的號誌剛好綠燈變紅燈，機車騎士被自小客車的左前方撞擊，機車摔出在路面滑行，自小客車的車頭凹陷；江男整個人彈飛起來，噴過自小客車的後方高度，再重摔在西側的公園路口。