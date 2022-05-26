高雄警嚴防山老鼠 動員友軍強化「滅鼠專案」

為防珍貴森林資源，淪為山老鼠覬覦目標，高雄六龜警分局與保七總隊、林務局聯手，強化「滅鼠專案」查緝能量，將針對山老鼠盜伐熱區，設置攔檢點，不定期、不定時進行機動查緝。

六龜警分局與保七總隊、林務局聯手分別於5月25日18時30分及5月26日深夜到凌晨於六龜寶來橋端處及新威橋與台27線路口執行聯合稽查路檢勤務。

透過友軍單位，工作經驗及情資分享，警方指出，山老鼠集團犯罪模式不斷改變，與時俱進，可能將珍貴林木裁切成塊狀再以密閉車廂裝載，以防林木香氣飄散露餡來規避警方查緝，贓木運送過程也已進化成人、贓分離方式，故攔查車輛不以大、小型貨車為限。

這次路檢針對可疑車輛及移工等，共計盤查18車30人，其中有一名載運紅肉李的駕駛，遭警攔查，一度因太緊張要求先尿尿、深呼吸、漱口才配合完成酒測，所幸並無違規，也向辛苦的執勤員警分享紅肉李。

六龜分局長陳膺方表示，分局轄內六龜、桃源、茂林及那瑪夏等四個行政區森林資源非常豐富，也是全國人民共有的珍貴資產，將持續結合檢察機關、保七總隊、林務局等單位共同執行查緝工作並互相交換情資，絕不容許山老鼠盜伐行徑。