肩燈閃亮亮 倍增員警執勤安全

今年3月3日全台發生無預警大停電，基層員警於重要路口指揮交通，雖然有穿反光背心及使用指揮棒，卻因反光背心無法自主發光，用路人需到達近處時才能發現有員警險象環生，有鑑於此，嘉義市警察之友會理事長宋傳貴購置300個肩燈捐贈嘉義市警察局，維護員警夜間執勤安全。

宋傳貴表示，大停電那天嘉義市許多路口交通號誌不亮，需仰賴員警站於路口辛苦疏導指揮往來車輛，但是發現員警的反光背心亮度不足，站在路口指揮交通十分危險，所以才購置這批肩燈給基層員警使用。