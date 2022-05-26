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肩燈閃亮亮 倍增員警執勤安全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年3月3日全台發生無預警大停電，基層員警於重要路口指揮交通，雖然有穿反光背心及使用指揮棒，卻因反光背心無法自主發光，用路人需到達近處時才能發現有員警險象環生，有鑑於此，嘉義警察之友會理事長宋傳貴購置300個肩燈捐贈嘉義市警察局，維護員警夜間執勤安全。

宋傳貴表示，大停電那天嘉義市許多路口交通號誌不亮，需仰賴員警站於路口辛苦疏導指揮往來車輛，但是發現員警的反光背心亮度不足，站在路口指揮交通十分危險，所以才購置這批肩燈給基層員警使用。

局長王文澤表示，維護交通安全是警察重要工作之一，不管是交通疏導、防制交通事故發生或處理各類交通事故，於市區路段執勤，稍有不慎即可能遭受危害，因此，除在採購反光背心及指揮棒應積極提高反光系數及亮度外，更要求員警落實執勤技巧，維護自身安全，感謝理事長宋傳貴捐贈肩燈供員警執勤使用，維護員警安全心意。

嘉義市警察之友會理事長宋傳貴購置300個肩燈捐贈嘉市警局。圖／嘉義市警察局提供
嘉義市警察之友會理事長宋傳貴購置300個肩燈捐贈嘉市警局。圖／嘉義市警察局提供
肩燈增加員警夜間執勤的安全。圖／嘉義市警察局提供
肩燈增加員警夜間執勤的安全。圖／嘉義市警察局提供

警察 嘉義

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