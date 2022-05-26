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78歲婦急匯200萬投資股票 警一查「受款帳戶早被警示」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

魯姓婦人日前加入LINE投資群組，聽信假投顧專家話術，急欲匯出200萬元進行投資，銀行行員見魯婦疑遭詐騙，通報警方，員警到場清查發現魯婦要匯至的受款帳戶早被列警示帳戶，她才驚覺受騙，所幸保住百萬積蓄。

警方說，78歲魯婦近日到第一銀行南東分行，要匯出整整200萬元，面對銀行施姓副理關懷提問，卻支吾其詞交代不清匯款用途，施通報警方後，轄區長春路派出所員警立即到場，清查發現受款帳戶已遭165反詐騙平台通報列為警示帳戶，魯才驚覺受騙。

魯婦說，她先前加入LINE上的投資理財群組，一名成員自稱投顧專家「陳老師」，不斷宣傳可代操作投資股票，短期高獲利低風險，並主動表示可幫助魯婦投資獲利，但魯婦須先匯200萬元至指定帳戶。

警方說，詐騙手法層出不窮，魯婦是遭遇典型「假投資詐騙」，詐團抓準民眾想投資獲利心態，假冒投資專家、老師行騙，所幸魯婦在最後關頭沒有匯款，保住百萬元積蓄。

警方說，警方與轄區金融機構、超商已建立聯防機制，如行員或店員發現疑似詐騙情形都會立刻通報，警方會即時派員到場處理；仍提醒民眾勿輕信陌生訊息，詳加查證、再三確認，勿貿然依其指示匯款，如對當下狀況有任何疑慮，可撥打165或110與警方聯繫，全民共同打擊詐騙。

員警在銀行內說明「假投資詐騙」手法，魯婦才驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝
員警在銀行內說明「假投資詐騙」手法，魯婦才驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝

詐騙 LINE 理財

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