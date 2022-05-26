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強化駐地防疫設施 北市保大祭3招阻斷疫情傳播
新冠肺炎疫情嚴峻，台北市保安警察大隊肩負全市第三層巡邏網及酒測路檢勤務，染疫風險高，為阻斷疫情傳播，近日特別加裝透明門簾、滅菌通道、紫外線殺菌燈，強化駐地防疫安全設施。
警方表示，與病毒共存階段，除施打疫苗，也應盡可能減少傳播；保安警察大隊負責第三層巡邏網及酒測路檢，常外出與民眾接觸，疫情期間也協助執行安心檢疫所及加強版防疫專責旅館勤務，染疫風險增加，為增強員警防疫力，近日特別加強駐地內防疫設施。
保大在每個辦公室加裝「透明門簾隔間」，阻斷病毒在人與人之間交流，地下停車場增設「防疫滅菌通道」，方便員警返回駐地時全身消毒阻斷感染源，依規定分流、搭乘指定電梯後，電梯內也裝有「紫外線殺菌燈」，定時開啟清消電梯。
警方說，在每個環節設下清消斷點，從車輛、人員及場地精進防疫安全管制措施，就是要讓員警執行防疫工作既安全又安心；也呼籲民眾，平時應增強自身體抗力，做好自主防疫，減少非必要外出活動。
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