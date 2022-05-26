左轉先行「綠燈早開」號誌看不懂 台南新增說明告示牌

為改善市區街道路口左轉交通壅塞、降低車禍事故問題，台南市政府交通局在市區61處路口規畫「綠燈早開」、「綠燈遲閉」機制，2年來大幅提升道路交通順暢及行車安全，為讓民眾更明確了解左轉箭頭燈、圓頭綠燈的行車規則，將在設有特殊時相路口增設燈號說明告示牌面，請用路人依指示行車，確保交通安全。

交通局表示，所謂「綠燈早開」或「綠燈遲閉」是道路雙向一邊的綠燈燈號比對向早亮綠燈或晚關綠燈，但以往綠燈早開或遲閉燈號的顯示僅亮圓頭綠燈，造成該方向用路人不知道在這10秒的綠燈，對向是紅燈，導致不敢左轉效果不佳。

交通管制科長方川和指出，實施「綠燈早開」、「綠燈遲閉」的路口，雖都已增設「特殊時相號誌 請依燈號行駛」標誌牌面，但一般用路人仍心存疑慮效果無法達到預期，經研議修正以圖示與文字並列的告示牌面，強化「綠燈早開」或「綠燈遲閉」燈號意義。

他說，當亮←及圓頭綠燈時，則圖示旁加註「對向紅燈 安心左轉」，而僅亮圓頭綠燈，則圖示旁加註「對向綠燈 當心左轉」，第一階段將以健康路段上設有「綠燈早開」５個路口為試辦路口。

交通局再次呼籲，請用路人行經號誌化路口，不要判斷燈箱燈號面數而自行揣測燈號變換順序，當看到圓形綠燈燈號時，即表示准許車輛可直行或左、右轉，而看到箭頭綠燈燈號時，則依箭頭指示方向行駛就對了。

交通局長王銘德表示，府城區因開發較早街道狹窄，無法廣設左轉專用道，導致市區道路常因左轉車待轉造成塞車，市長黃偉哲指示交通局提出改善方案解決部分路口左轉需求，交通局針對路口紅綠燈號誌燈號管制方式採用「綠燈早開」或「綠燈遲閉」機制。