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雲林男靠5千元過一個月弄丟錢包 警旋即在這找到

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

警察啊！我的錢包不見了！這個月要喝西北風了！」雲林縣斗南鎮29歲沈姓男子靠5000元過一個月，沈男日前剛發完薪水，外出就發現放在口袋的錢包不翼而飛，心急如焚趕緊報警，斗南派出所員警見沈男情急，沿路調閱監視器尋覓，最後因沈男一句話就破案，沈男開心感謝警察。

沈男24日早上外出購物，返家途中發現放在口袋的foodpanda造型錢包竟不翼而飛，他焦急向斗南派出所報案，沈男告訴警察，才剛發薪水，扣除必要支出後身上僅存5千多元，錢包內5千多元是他一整個月的生活費，更是維繫生活的唯一命脈，弄丟錢包接下來整個月都會喝西北風，茲事體大，請警察一定要幫忙。

斗南派出所獲報後，認為錢包應遺落在附近，先安撫沈男緊張情緒，請沈男仔細回想早上有去過哪些地方，沈男回想後說「早上有去很多地方，也有去夾娃娃」，警察向店家詢問並調閱監視器，最後只花不到半小時，就在娃娃機店內尋回錢包。

警方檢查監視器及錢包確認是沈男遺失後，通知沈男領回錢包，沈男激動的一直說「好加在！好加在！如果錢包裡這5千多元不見，這個月不知道要怎麼辦」，感謝警方幫忙找到錢包，不然這個月真的會喝西北風。

斗南派出所員警說，能幫沈男找回錢包非常開心，且很幸運錢財都還在裡面，並提醒沈男妥善保管貴重財物，才不會再弄丟錢包。

雲林29歲歲沈姓男子靠5千元過一個月，弄丟錢包著急報警，於娃娃機店尋獲。記者黃于凡／翻攝
雲林29歲歲沈姓男子靠5千元過一個月，弄丟錢包著急報警，於娃娃機店尋獲。記者黃于凡／翻攝
雲林29歲歲沈姓男子靠5千元過一個月，弄丟錢包著急報警，於娃娃機店尋獲。記者黃于凡／翻攝
雲林29歲歲沈姓男子靠5千元過一個月，弄丟錢包著急報警，於娃娃機店尋獲。記者黃于凡／翻攝

警察 監視器 薪水

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