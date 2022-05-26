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關心義消救災防疫安全 台南市購買快篩試劑備用

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

在這波嚴峻疫情下，消防人員除救災勤務外，防疫勤務為防疫工作最前線，台南市義消兄弟不畏疫情傳染危險，極力協助消防人員各項救災勤務。市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市消防局採購快篩試劑提供協勤救災義消備用。消防局民力運用科人員表示，目前先購買1千個快篩試劑供義消使用 。

台灣防疫階段目前已到與病毒共存之時，各地區新冠肺炎疫情每天確診人數仍高居不下，甚至在前陣子，民眾更因為要購買快篩試劑而大排長龍一劑難求。

台南市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市政府消防局採購快篩試劑提供協勤救災義消備用，消防局民力運用科人員表示，目前先購買1千個快篩試劑供義消使用 。

消防局長李明峯表示，為保障 台南市義消救災防疫安全，已採購快篩試劑一批，供協勤救災時如有接觸到確診者且事後如感身體不適者，都可向轄區消防分隊申請快篩試劑進行快篩，並可讓協助救災義消安心，確認有無染疫風險，及早進行後續防疫措施，避免疫情蔓延。

關心台南義消救災防疫安全，市長黃偉哲交代台南市消防局採購快篩試劑，提供協勤救災義消備用。記者黃宣翰／翻攝
關心台南義消救災防疫安全，市長黃偉哲交代台南市消防局採購快篩試劑，提供協勤救災義消備用。記者黃宣翰／翻攝
關心台南義消救災防疫安全，市長黃偉哲交代台南市消防局採購快篩試劑，提供協勤救災義消備用。記者黃宣翰／翻攝
關心台南義消救災防疫安全，市長黃偉哲交代台南市消防局採購快篩試劑，提供協勤救災義消備用。記者黃宣翰／翻攝

快篩試劑 台南市長 疫情

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