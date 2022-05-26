關心義消救災防疫安全 台南市購買快篩試劑備用

在這波嚴峻疫情下，消防人員除救災勤務外，防疫勤務為防疫工作最前線，台南市義消兄弟不畏疫情傳染危險，極力協助消防人員各項救災勤務。市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市消防局採購快篩試劑提供協勤救災義消備用。消防局民力運用科人員表示，目前先購買1千個快篩試劑供義消使用 。

台灣防疫階段目前已到與病毒共存之時，各地區新冠肺炎疫情每天確診人數仍高居不下，甚至在前陣子，民眾更因為要購買快篩試劑而大排長龍一劑難求。

台南市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市政府消防局採購快篩試劑提供協勤救災義消備用，消防局民力運用科人員表示，目前先購買1千個快篩試劑供義消使用 。