昨梅雨來襲帶來強降雨 板警徒手清排水孔積水退

昨天梅雨來襲帶來強降雨，板橋警分局員警游唐胤、陳柏睿二員見板橋區浮洲橋下往板橋方向迴轉道處積水達2、30公分，徒手清除阻塞排水孔的樹葉、樹枝及雜物，讓道路積水迅速消退，讓交通恢復順暢。

昨天晚上9時，板橋警分局大觀派出所警員游唐胤、陳柏睿二員巡邏經過浮洲橋下往板橋方向迴轉道處，發現道路積水深達20至30公分，水深幾乎半個輪胎高，下車察看發現有大量的樹葉、樹枝及雜物將排水孔塞住，使雨水無法順利排出造成積水，員警見狀不顧正值雨勢高峰，全身遭淋濕涉水上前，徒手將塞住排水口的樹木和樹枝等雜物取出，讓積水的狀況逐漸排除，讓道路從水中露出，隨即協助疏導交通，終於在9時23分讓積水消退，交通恢復順暢。

受到梅雨鋒面影響，昨天下午5時30分因樹林區、五股區時雨量均達40.5毫八米，新北市災害應變中心立即開設，水利局、消防局等單位應變小組派員進駐，總計受理災情24件，其中積水11件，分別為板橋2件、三重1件、三峽1件、淡水1件、五股3件、泰山2件、八里1件、道路土石坍方4件、路樹倒塌8件、其他1件，均已結案。