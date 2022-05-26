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冒領健保補助要匯錢到指定帳戶 婦人做這個動作保住6萬
54歲陳姓女子昨天下午1點多在台南市安南區住處，接到不法份子來電，對方冒假台北榮民總醫院新竹分院人員，表示陳女有多次申請裝設心臟支架補助款，涉及冒領健保補助，要求匯6萬元到指定帳戶，陳女半信半疑，到台南市警三分局和順派出所求助，警員告訴她這是「健保補助」詐騙手法，及時勸阻才未匯款。
和順派出所員警，本月25日下午1點多接獲陳女報案，她自稱在家中接到來電，對方自稱台北榮民總醫院新竹分院人員，表示陳女有多次申請裝設心臟支架補助款，涉及冒領健保補助。隨即將電話轉接給另名男子，自稱新竹市刑警大隊偵查員。男子再表示為釐清陳女是否涉嫌刑案，要求匯款6萬元至指定帳戶，以配合檢警偵辦程序。
陳女聽完後，雖清楚本身無申請補助事宜，但恐證件遭有心人士盜用，急忙趕至和順派出所尋求協助，在警員許永勳、郭昱谷分析下，直言這是詐騙集團慣用之手法「健保補助」，千萬不要配合詐騙集團匯款，陳女直接到派出所求證，進而確定為詐騙手法，才安心返家。
台南市警三分局呼籲民眾，現今詐騙集團犯罪手法多樣，「健保補助」、「疫情補助」、「假投資」等手法、類型層出不窮，民眾切勿輕易聽信來電內容，養成查證習慣並提高警覺。小心求證為防詐不二法門，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察協助查證。
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