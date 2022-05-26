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水電工竊2萬元單車小折 搭捷運犯行曝光栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名江姓水電工，日前徒步經過前金區一處大樓，見一輛折疊腳踏車未上鎖，騎了就跑，江男惟恐竊行曝光，拎著「小折」搭捷運至住家附近，誤導警方辦案方向；警方接獲被害人報案，調捷運站監視器追查，發現江男身影，循線將他逮捕歸案。

警方指出，從事服務業的黃姓男子（49歲），23日下午1時許，匆忙跑到新興警分局前金分駐所報案；黃男指稱，停放在前金區中華三路一棟大樓騎樓下的折疊腳踏車不翼而飛，黃男告知警方該輛單車市值2萬元，平常當代步工具，請求警方協助抓賊。

警方透過大樓監視器查看，發現當時一名身穿藍色運動服的男子，22日早上偷走單車，警方從竊賊可能騎單車的路線，調閱監視器追查，發現竊賊拎著「小折」走進美麗島捷運站後，搭捷運至舊市議會捷運站後，騎著小折悠哉逃逸。

警方研判竊嫌搭捷運，企圖誤導警方辦案方向，擴大調閱監視器，發現從事水電工的江姓男子（41歲）就住在案發地附近，25日上午循線至江男家中逮人，江嫌看到警方上門也嚇了一跳，驚訝警方動作如此迅速，乖乖坦承竊行，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

江男拎著偷來的小折搭捷運，身影清楚被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
江男拎著偷來的小折搭捷運，身影清楚被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高雄江姓男子偷走被害人2萬元的折疊腳踏車，騎了就跑，被監視器錄下拎著小折進入捷運站身影。記者石秀華／翻攝
高雄江姓男子偷走被害人2萬元的折疊腳踏車，騎了就跑，被監視器錄下拎著小折進入捷運站身影。記者石秀華／翻攝
江男拎著偷來的小折搭捷運，試圖擾亂警方辦案方向，還是栽了。記者石秀華／翻攝
江男拎著偷來的小折搭捷運，試圖擾亂警方辦案方向，還是栽了。記者石秀華／翻攝

捷運 監視器 單車

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