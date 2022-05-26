水電工竊2萬元單車小折 搭捷運犯行曝光栽了

高雄市一名江姓水電工，日前徒步經過前金區一處大樓，見一輛折疊腳踏車未上鎖，騎了就跑，江男惟恐竊行曝光，拎著「小折」搭捷運至住家附近，誤導警方辦案方向；警方接獲被害人報案，調捷運站監視器追查，發現江男身影，循線將他逮捕歸案。

警方指出，從事服務業的黃姓男子（49歲），23日下午1時許，匆忙跑到新興警分局前金分駐所報案；黃男指稱，停放在前金區中華三路一棟大樓騎樓下的折疊腳踏車不翼而飛，黃男告知警方該輛單車市值2萬元，平常當代步工具，請求警方協助抓賊。

警方透過大樓監視器查看，發現當時一名身穿藍色運動服的男子，22日早上偷走單車，警方從竊賊可能騎單車的路線，調閱監視器追查，發現竊賊拎著「小折」走進美麗島捷運站後，搭捷運至舊市議會捷運站後，騎著小折悠哉逃逸。