警開2槍攔查失竊貨車仍逃逸 鐵工落網15罪加身下場悽慘

44歲薛姓鐵工3月12日開著偷來的小貨車，經新營區長榮路與隋唐街口遇警攔查，加速逃逸還逆向險撞上警員，警員朝左前輪射擊2槍仍逃逸，後經警拘提到案，追查他在屏東、台南犯下13起竊案，台南地院認他犯妨害公務、竊盜等15罪，應執行拘役120日、應執行有期徒刑1年5月。

檢警調查，薛男是名鐵工，在鹽水區四處遊蕩，隨機尋找目標行竊，慣以行竊的交通工具往來犯案，今年2月27日起至3月12日止，在屏東、台南犯下13起竊案，得手12次、未遂1次。除小貨車、機車、電動自行車、腳踏車外，手機、安全帽、公文封，甚至豬肉攤剝骨刀、梅花肉、烤肉片都偷。

薛3月12日下午2時41分許開著偷來的小貨車，沿新營區中正路由北往南方向行駛，行經中正路與安和街交岔路口、中正路與民治路交岔路口、民治路與府西路交岔路口、隋唐街，一路以跨越雙黃線、任意超越前方車輛、闖越路口紅燈號誌及逆向行駛，致生其他車輛及行人往來危險。

下午4時53分許，薛車經長榮路與隋唐街口，經巡邏警員發現為失竊車輛而上前盤查，拒絕下車受檢，駕車往警員方向衝撞，警員朝左前輪射擊2槍仍加速逃逸。隔天深夜11時31分許，將他拘提到案。

未料，3月14日6時22分許，他在新營警分局中山路派出所拘留室，屢次掀翻木製隔板、在隔板上用力跳動，致令木製隔板凹陷、破損及斷裂。檢方認他涉妨害公務、竊盜罪等提起公訴。

台南地院審酌，薛任意竊取他人財物，顯缺乏尊重他人財產法益觀念；又於道路上為不安全駕駛，嚴重影響用路人之安全；再於員警依法執行職務時，率爾駕駛自用小貨車往員警方向衝撞，漠視國家公權力，影響公務順利執行，且可能危及員警之生命、身體安全，對於社會公共秩序及員警人身安全影響甚鉅；另於拘留室內，恣意毀損木製隔板，很不應該。