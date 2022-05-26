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確診逼出躲藏通緝犯 他急診外咆哮...下場被抓回看守所

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子因妨害公務被判刑卻沒報到執行被通緝，他近日確診要看病卻不遵醫院防疫規定，還在急診外咆哮干擾醫護人員，警方獲報著全套防護衣到場，確認他通緝身份經檢察官視訊訊問後，再經戒護送林男到看守所歸案，警方也說，2名承辦警員和林接觸6小時以上，將待命、輪休。

台中第二分局指出，林男（21歲）17日下午5點多到中國醫藥大學附設醫院急診要就醫，過程卻不遵守走防疫通道，還在醫院外大吼大叫，甚至企圖直接闖入急診室，醫院認為他干擾防疫，也擔心造成疫情擴大報警處理。

轄區文正派出所警員謝詠升、呂建中巡邏獲報，也是先穿戴全身防護衣到場處理，一查才發現林男竟然還是新竹地檢署發布的妨害公務通緝犯，經再向衛生局查證，確認林男是外縣市收治的確診個案，但為了將他解送歸案，仍帶回派出所戶外的隔離偵訊室。

警方經通知檢方後，由台中地檢代為執行，檢察官經視訊偵訊確認身分年籍資料後，再由防疫救護車將林男戒護載往台中看守所歸案。

文正所長李健瑋說，處理員有依規定穿防護裝備，因2人和確診的林男長時間接觸6小時以上，已規畫2日在指定處所待命服勤，2日輪休自主檢疫應變，由專人關懷警員身體狀況並回報，2名員警回來服勤前也需要經快篩確認陰性，並針對巡邏車、隔離偵詢處所消毒。

警方帶回確診的林男隔離偵訊。記者曾健祐／翻攝
警方帶回確診的林男隔離偵訊。記者曾健祐／翻攝

通緝 妨害公務 隔離

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