影／三峽警路口交安大執法 今年取締未禮讓行人188件

為防止酒後不駕車，禮讓行人先行。新北市三峽警分局從今年1月開始，按季實施「四季交安」及「護老路口大執法行動」專案執法。1月迄今，統計三峽、鶯歌兩區統計件數，未禮讓行人共計188件、酒後駕車共計132件，展現警方對路口交通安全的重視與執法決心。

警方表示，行人在道路行走，沒有任何防護裝備，是「用路人」中最弱勢的族群。且路口常暗藏死角，加上黑夜、下雨及視線不良等因素，常導致汽車路口轉向時，車輛A柱遮蔽視線而肇事，造成行人傷亡。

依據內政部警政署統計，2017年至2020年行人在路口發生交通事故30日內死傷人數逐年增加。去年（2021年）開始，各機關實施強化執法專案，加強取締路口重點違規行為，行人於路口因交通事故死傷人數雖明顯下降，但仍避免不了憾事發生。

對此，新北市三峽警分局針對違反停讓、不禮讓行人等違規加強取締，並選定三峽區復興、介壽、中正、鶯歌區建國路、文化路、中正一路等主要路口，按季實施「四季交安」及「護老路口大執法行動」專案執法。統計三峽及鶯歌地區今年1月至今，共取締未禮讓行人188件、取締酒後駕車132件。

警方呼籲，汽、機車行經路口、人行道應先慢、看、停「『慢』接近路口，減慢速度、『看』隨時擺頭，察看左右方有無人車、『停』暫停讓行人穿越道上的行人先行走。」行人經過也要提高警覺停、看、慢，「『停』穿越道路前先停下，在安全處等待、『看』左看右看再左看，注意轉彎車、『慢』隨時查聽四方車輛聲音來向」不論是汽機車或行人、慢車，都應遠離大型車的視覺死角，避免處於大車內輪差的範圍內，