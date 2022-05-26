快訊

美CDC研究：五分之一成年確診者患「長新冠」 影響多種器官

胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小貨車清晨疑闖紅燈 機車騎士撞上重傷急救中

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

劉姓男子今清晨6時許駕駛小貨車，沿中正二路往東行駛，行經尚義街口時疑闖紅燈，與尚義路直行的陳姓機車騎士發生碰撞，陳男傷重送醫搶救中，雙方都無酒駕，詳細肇責由警方進一步釐清。

警方調查，劉男當時由中正二路西向東直行，陳姓騎士則由尚義街南往北方向行駛，但雙方行經事故路口時，陳男機車撞上劉男貨車右側，當場倒地，機車半毀，物品散落一地。

轄區苓雅分局凱旋路派出所獲報後，派員協助管制疏導交通，劉男吹氣酒測值為0，陳男送醫抽血檢驗，酒測值為0，均無酒駕情事。

警方根據現場周遭訪查及調閱監視器畫面，釐清交通事故發生經過。肇因初步研判是劉男駕駛貨車疑「闖紅燈」，讓陳姓男子閃避不及，詳細肇事原因及責任，待交通大隊分析研判。

陳男機車零件散落一地，目前仍在醫院急救中。圖/讀者提供
陳男機車零件散落一地，目前仍在醫院急救中。圖/讀者提供

酒駕 酒測

延伸閱讀

嘉市載確診者救護車闖紅燈遭撞 消防局：符規定不懲處

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

影／北巿男騎機車載女疑闖紅燈遭客運車撞飛 釀1死1傷

影／花蓮聯結車清晨逆向闖紅燈　小客車被猛烈撞擊變形釀1死1傷

相關新聞

昨梅雨來襲帶來強降雨 板警徒手清排水孔積水退

昨天梅雨來襲帶來強降雨，板橋警分局員警游唐胤、陳柏睿二員見板橋區浮洲橋下往板橋方向迴轉道處積水達2、30公分，徒手清除阻...

高雄樣品屋凌晨起火 屋燒得精光

高雄市小港區沿海三路和南星路交叉路口一棟鐵皮建物的樣品屋，今天凌晨2時14分許，突然傳出火警，熊熊火光在暗夜中竄燒，消防...

冒領健保補助要匯錢到指定帳戶 婦人做這個動作保住6萬

54歲陳姓女子昨天下午1點多在台南市安南區住處，接到不法份子來電，對方冒假台北榮民總醫院新竹分院人員，表示陳女有多次申請...

水電工竊2萬元單車小折 搭捷運犯行曝光栽了

高雄市一名江姓水電工，日前徒步經過前金區一處大樓，見一輛折疊腳踏車未上鎖，騎了就跑，江男惟恐竊行曝光，拎著「小折」搭捷運...

警開2槍攔查失竊貨車仍逃逸 鐵工落網15罪加身下場悽慘

44歲薛姓鐵工3月12日開著偷來的小貨車，經新營區長榮路與隋唐街口遇警攔查，加速逃逸還逆向險撞上警員，警員朝左前輪射擊2...

確診逼出躲藏通緝犯 他急診外咆哮...下場被抓回看守所

台中林姓男子因妨害公務被判刑卻沒報到執行被通緝，他近日確診要看病卻不遵醫院防疫規定，還在急診外咆哮干擾醫護人員，警方獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。