小貨車清晨疑闖紅燈 機車騎士撞上重傷急救中

劉姓男子今清晨6時許駕駛小貨車，沿中正二路往東行駛，行經尚義街口時疑闖紅燈，與尚義路直行的陳姓機車騎士發生碰撞，陳男傷重送醫搶救中，雙方都無酒駕，詳細肇責由警方進一步釐清。

警方調查，劉男當時由中正二路西向東直行，陳姓騎士則由尚義街南往北方向行駛，但雙方行經事故路口時，陳男機車撞上劉男貨車右側，當場倒地，機車半毀，物品散落一地。

轄區苓雅分局凱旋路派出所獲報後，派員協助管制疏導交通，劉男吹氣酒測值為0，陳男送醫抽血檢驗，酒測值為0，均無酒駕情事。