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屏縣九如果菜市場廁所遭爆竹炸燬 菜販依公共危險判2年
屏東縣九如鄉果菜市場廁所，去年元月突遭楊姓菜販點燃數枚爆竹炸燬馬桶等物品，楊離開後45秒，廁所驚現紅色閃光、白色煙霧，正使用女廁的女性聽到聲響後衝出，幸未釀成傷亡。楊男被依故意以火藥炸燬他人，致生公共危險，處有期徒刑2年。
判決指出，九如果菜市場菜販楊男，2021年1月3日下午四點半，在果菜市場廁所引燃含有火藥的爆竹後離去，導致廁所內物品因爆竹火藥爆炸壓力波而破裂、毀損。
判決指出，警方調閱監視器畫面，發現爆炸前僅楊男進入廁所，事後在楊男身上發現爆竹3個、打火機1個。楊否認犯案，堅稱監視器畫面不是他，不是他引爆的。偵查時，又坦承監視器畫面是他，他有去廁所，塑膠袋裝的是小黃瓜，口袋殘留的爆竹與現場爆竹不同等語，法院審理時，楊又辯稱，他帶爆竹是要訓練鴿子等語。
判決指出，現場遺留的爆竹與楊男身上爆竹是相同的，爆竹經送驗認定，是一般市售爆竹煙火。
合議庭考量，楊姓男子明知爆竹內有火藥，倘若點燃引爆，對他人生命身體與財產造成危害，其行為對社會公共安全有威脅，竟然在上開地點縱火，嚴重危害公安，幸因為現場潮濕，部分爆竹沒有引爆，沒有釀成嚴重災害，但現場廁所物件遭毀損，考量楊始終否認犯行，判故意以火藥炸燬他人致生公共危險，處有期徒刑2年，可上訴。
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