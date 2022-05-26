工地施工排水不善 暗夜泥流衝進台1線害4機車滑倒

昨天晚間9時因大豪雨，苗栗縣通霄鎮台1線通灣里路段，有一處工地排水不善，泥流沖入台1線北上車道，造成路過4機車陸續滑倒，有2騎士摔傷送醫，另2騎士僅一身泥濘並未受傷，一旁住戶聞訊後紛紛出門查看，大罵施工單位罔顧排水安全外，並主動協助現場交管，警示車輛減速慢行，包商接獲通報後也連夜到場善後。

通霄鎮民代表會副主席呂金穎服務處前的路面也是被泥砂淹沒，成了受災戶。她氣說，上一次大雨就有類似狀況發生，向縣府反映，希望工地排水系統應該與社區大排及台1線水溝分流，但主管單位卻說是沒問題，像這樣怎向受害民眾交代。

據了解，附近台1線東側由台灣材料大廠中釉公司規劃10公頃設置小型輕工業區，主要為引進批發業、綠建材等事業單位進駐。去年2度召開地方說明會，當地居民就曾反映住家排水與小型工業區互通，會造成淹水；認為中釉若未另外設置自有排水管，若遇瞬間強降雨，可能會讓原本設計供附近超過200戶的住家排水溝遇到大雨「爆滿」。

黃姓居民指出，之前說明會時，縣府及中釉都說不會淹水，但上月一次雨勢較小就已經發生了類似情況，泥流流進住家，向縣府投訴仍無視，不聞不問，完全不顧人民生命安全，哪有這樣的。

「我是第一倒的人」劉姓騎士說，他從虎尾要去新竹，想說這裡都沒有車，還是要靠右邊走，結果就悲劇了。范姓大學生說，因疫情校方實施遠距教學，他昨天從高雄騎機車要回桃園住家，下午路經雲林也是下大雨，慢慢騎都沒事，但晚上視線較昏暗，也沒想到整條車道大面積竟全是泥巴，一不小心就摔車，還好人沒事，只是行李箱滾出去，全都是爛泥，很感謝一旁住戶熱心給他提供地方更換衣褲，並清理行李箱泥漬。