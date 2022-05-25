快訊

累積降雨前十名在這2縣市 氣象局提醒明天仍有大雨

獨／一張護理師的休息照 讓陳時中直說「怎麼會這樣」

嘉縣8旬婦疑遭毆致死 涉嫌施暴逆孫裁定羈押

中央社／ 嘉義市25日電

嘉義縣88歲江姓婦人昨晚受傷送醫不治，檢警調查，死者疑遭孫子江男施暴受傷，檢警今天相驗發現死者頭部鈍性創傷，檢方晚間向嘉義地院聲押，因有逃亡之虞，裁定羈押獲准。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏告訴中央社記者，江男經訊問後，坦承有持拐杖打祖母身體，惟對毆打部位相關說詞，與驗傷診斷書所顯示的傷勢不相符，且江男涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌的嫌疑重大。

周俞宏指出，鑑於江男供詞仍有避重就輕嫌疑，另審酌江男有多次犯罪經通緝到案情形，因此有相當理由足認江男有逃亡之虞，則裁定羈押。

嘉義縣警察局水上分局表示，水上鄉南和村一處民宅昨晚有一名88歲江姓婦人受傷，派出所員警趕抵，老婦人已送醫，員警趕往醫院了解傷勢，但昨天晚上10時33分，醫院宣告老婦人急救後不治。

檢警指出，江婦送醫時，頭臉有傷，且眼睛瘀青、鼻子流血，意識不清，據消防員轉述，當時老婦人52歲的孫子江男有在現場，因江男曾對死者家暴，警方依違反保護令將江男帶回偵訊，警訊後，並移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，經檢察官初步相驗後，發現死者頭部有鈍性創傷，雙側上肢及胸腹部挫傷，疑遭他人毆打成傷，將於27日下午進行解剖釐清死因。

檢方表示，江男供詞反覆，且避重就輕，晚間經複訊後，認為江男涉有傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義 警察

延伸閱讀

天道盟涉花5百萬買凶槍殺 天鳴會會長否認教唆殺人

戴寧繼續羈押！遭控詐518萬助理費 不認罪續押禁見

嘉義檢察官內外勤都遇到確診者 無症狀仍上班

相關新聞

心疼貓咪傷勢竟持鐵鎚砸動物醫院玻璃 男到案稱「都是醫生的爛醫術」

新北市林姓男子日前帶著心愛的貓咪至中和區某動物醫院看診，不滿愛貓狀況沒好轉，跟醫生起口角後離去，越想越氣，不顧店內有其他...

嘉市載確診者救護車闖紅燈遭撞 消防局：符規定不懲處

嘉義市1輛救護車昨晚10點半許載採檢陽性的70幾歲男子，轉送嘉義基督教醫院途中，在博愛路二段、中興路口穿越紅燈，和白色休...

驚悚瞬間！男開車載友出遊遭落石前後夾擊 超幸運結果曝

嘉義縣山區近日雨勢不斷，今下午1點多1名方姓女子駕車行經阿里山鄉達邦公路明隧道出口時，車輛遭落石砸中；下午兩點多又有名男...

天雨路滑！沙灘車失控猛撞路邊轎車 幸駕駛僅輕傷

氣象局今天發布部分地區豪雨特報，苗栗縣通霄鎮午後雨勢愈來愈明顯，位在台1線138k通霄鎮五南里路段，傍晚5點左右，1輛四...

男大生機車莫名加油門 送修拉出1.5公尺長臭青母

屏東一名大學生因為感覺機車莫名加油門，昨天將機車送修，車行業者拆解機車置物箱欲檢修油門線，卻驚見一條蛇，立即通報消防局請...

新北五股大雨土石鬆脫 落石砸中騎士骨折

今天全台受梅雨鋒面影響，中央氣象局發布各地豪雨特報，其中新北市五股區24小時內累積降雨量衝破102.5毫米，造成山區多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。