屏警累計74人確診 警友會贈2400份快篩試劑

疫情攀升，屏東縣今單日確診數逼近三千人，警察因工作關係站在第一線協助防疫工作，也與民眾接觸，為保護警察同仁執勤安全與身體健康，屏東警友會贈2400份快篩給縣警局運用，讓第一線員警安心執勤，也能自我健康監測。

屏東縣警察局統計，此波疫情以來已累計74人確診，今新增38人確診，內外勤都有。為讓第一線員警安心執勤，執勤中有與確診者接觸，能立即使用快篩試劑降低疑慮，也避免病毒傳播，保護同仁與家人健康安全。

屏東警友會理事長王世賢特別贈送2000份快篩試劑，常務理事、連寶建設公司張天明與顧問、永慶不動產中正文傳店長鄭景鴻，各再加碼200劑，共贈送2400支快篩試劑。

王世賢說，警察維護社會治安，大家才得以安居樂業，若警察都生病了，誰來維護治安，警友會略盡棉薄之力捐贈快篩試劑供警察同仁使用，以實際行動做員警維護治安堅強後盾，讓員警能安心度過此波疫情。