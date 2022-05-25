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驚悚瞬間！男開車載友出遊遭落石前後夾擊 超幸運結果曝

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣山區近日雨勢不斷，今下午1點多1名方姓女子駕車行經阿里山鄉達邦公路明隧道出口時，車輛遭落石砸中；下午兩點多又有名男子開車載友同行，行經十字村科仔林嘉155線11公里處時，車遭落石擊中，所幸兩起事故都沒造成傷亡，但1名員警處理事故時手遭玻璃割傷。

警察局竹崎分局樂野分駐所今天下午1時36分接獲報案，指阿里山鄉達邦公路明隧道出口(169線28公里處)1名44歲方姓女子駕車遭山坡崩落石塊砸中，警方立即派員趕往現場救援，車頂、前擋風玻璃、右側車身毀損，所幸駕駛未受傷。

警員沈凱旭到場後，因雨勢仍大，隨時會有土石再度崩落，立即將方女安置於隧道內安全處所，並冒著大雨到車內取出貴重財物，雙手遭碎玻璃割傷，任務完成後返所，再前往石棹醫療站就醫縫合。

時隔不久，下午2時25分，阿里山十字村科仔林嘉155線11公里處，又傳有輛自小客車遭落石擊中，來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中，所幸車上5人皆未受傷，但也飽受驚嚇、遊興全無。

竹崎分局表示，上開駕駛均無酒駕，也呼籲近日因連日降雨，造成山壁土石鬆動，行經山區時，應提高警覺，確保自身安全。

方姓女子駕車行經達邦公路明隧道出口時，車體慘遭落石砸中前擋風玻璃。記者莊祖銘／翻攝
方姓女子駕車行經達邦公路明隧道出口時，車體慘遭落石砸中前擋風玻璃。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝
方姓女子駕車行經達邦公路明隧道出口時，車體慘遭落石砸毀警方立三角錐警示。記者莊祖銘／翻攝
方姓女子駕車行經達邦公路明隧道出口時，車體慘遭落石砸毀警方立三角錐警示。記者莊祖銘／翻攝
方姓女子駕車行經達邦公路明隧道出口時，車體慘遭落石砸毀。記者莊祖銘／翻攝
方姓女子駕車行經達邦公路明隧道出口時，車體慘遭落石砸毀。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝
來自桃園的34歲林姓男子開車，載4名友人前往嘉義山區旅遊，突遇大量土石崩落，車輛前後遭巨石擊中。記者莊祖銘／翻攝

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