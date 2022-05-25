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新北五股大雨土石鬆脫 落石砸中騎士骨折
今天全台受梅雨鋒面影響，中央氣象局發布各地豪雨特報，其中新北市五股區24小時內累積降雨量衝破102.5毫米，造成山區多處地區土石鬆動。今天下午民義路一段就發生土石崩落砸中路過騎士，造成騎士右手前臂骨折，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。
今天全台受梅雨鋒面影響，中央氣象局針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區，發布豪大雨特報。
新北市五股區累積24小時降雨量衝破102.5毫米，造成山區多處地區土石鬆動。今天下午4時30分，一名馮姓騎士（55歲）騎車經過五股區民義路一段312號前，突然山壁土石崩落，當場被一顆大落石砸中，人車滑摔受傷。
新北市消防局獲報派員前往，經檢視馮男右手前臂骨折，身體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。目前警方已封鎖部分車道，並通知相關單位前來清除路面障礙物，待稍晚路面清除乾淨，既恢復順向通車。
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