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新北專勤隊天天接觸外來人口 民間贈千件物資助抗疫

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

移民署新北市專勤隊積極協助外籍人士PCR採檢、確診者至檢疫所收治，許多民間人士、團體感謝他們的幫忙，讓同鄉友人順利度過疫情，紛紛捐贈物資如快篩試劑、消毒噴槍、N95口罩等，期望他們繼續守護外籍民眾的健康。

新北市專勤隊今天指出，疫情期間不間斷協助外籍人士大小問題，像是外籍民眾有確診疑慮，會協助他們PCR採檢；外籍民眾沒有接種疫苗，會指引他們至台北車站施打；若外籍民眾不幸確診，會陪同戒護至檢疫所收治。

除了疫情，新北市專勤隊執行平時勤務，會接觸不特定外來人口，常暴露在高風險環境之中；由於新北市專勤隊服務深獲民眾肯定，不少民間人士、團體機構等，熱心捐贈防疫物資給予支持，讓第一線移民官沒有後顧之憂。

如佛教慈濟慈善事業基金會捐贈快篩試劑1000劑，另桃園市新住民慈善關懷協會理事長陳氏花女士，捐贈藍光消毒噴霧槍、面罩、護目鏡、N95口罩、醫療口罩及立體口罩支架等逾1000件防疫物資。

新北市專勤隊感謝外界熱心，同時呼籲，移民署自去年起推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」至今仍在進行，若在台外籍人士尚未完整接種疫苗，可至台北車站等接種站施打，強調「不收費、不通報、不查處、不管制」，請大家放心。

移民官支援機動疫苗接種站，協助外籍人士接種疫苗及身分確認。圖／新北市專勤隊提供
移民官支援機動疫苗接種站，協助外籍人士接種疫苗及身分確認。圖／新北市專勤隊提供
陳氏花女士捐贈新北市專勤隊防疫物資1批，包含藍光消毒噴霧槍、面罩、護目鏡、N95口罩、醫療口罩等。圖／新北市專勤隊提供
陳氏花女士捐贈新北市專勤隊防疫物資1批，包含藍光消毒噴霧槍、面罩、護目鏡、N95口罩、醫療口罩等。圖／新北市專勤隊提供
陳氏花女士協助宣導外籍人士安心採檢專案內容。圖／新北市專勤隊提供
陳氏花女士協助宣導外籍人士安心採檢專案內容。圖／新北市專勤隊提供
移民官戒護確診外籍人士至檢疫所收治。圖／新北市專勤隊提供
移民官戒護確診外籍人士至檢疫所收治。圖／新北市專勤隊提供
台北車站疫苗接種站，有許多外籍人士排隊等待接種。圖／新北市專勤隊提供
台北車站疫苗接種站，有許多外籍人士排隊等待接種。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北市專勤隊人員，感謝佛教慈濟慈善事業基金會捐贈快篩試劑1000劑。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北市專勤隊人員，感謝佛教慈濟慈善事業基金會捐贈快篩試劑1000劑。圖／新北市專勤隊提供
移民官攜手抗疫護家園。圖／新北市專勤隊提供
移民官攜手抗疫護家園。圖／新北市專勤隊提供

移民署

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