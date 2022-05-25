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無業逆孫違家暴令疑酒後打死8旬嬤 檢警相驗查死因

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導
水上鄉發生逆孫疑失手打死阿嬤悲劇。圖／本報資料照片
水上鄉發生逆孫疑失手打死阿嬤悲劇。圖／本報資料照片

嘉義水上鄉南和村昨晚發生江姓男子涉嫌酒後與88歲阿嬤發生爭執，阿嬤疑被拉扯摔下床後送醫不治，水上分局警方依違反保護令逮捕江男，移送嘉義地檢署偵辦，下午檢方會同法醫相驗以確定死因。

警方表示，昨晚消防局協助水上鄉南和村1名88歲江姓阿嬤送醫，消防員發現阿嬤頭臉有傷、頭鼻流血、意識不清，阿嬤經送醫後不治，警方據報進行了解，當天晚上和阿嬤有發生口角的52歲江男涉有重嫌。

警方調查，和阿嬤同住的江男無業，因家暴令不得接近阿嬤，阿嬤受傷時在場，且有喝酒，已違反家暴令，消防員協助送醫時，江男曾坦承是他所為。

檢方表示，是否雙方因為發生口角爭執後江男拉扯阿嬤摔下床後送醫不治，要待相驗後確認。

南和村羅姓村長說，江姓男子是村內頭痛人物，過去打零工，現在無業，愛喝酒，有錢買酒喝，離婚後獨自與阿嬤同住，阿嬤丈夫過世，生育1子3女成家，都不在身邊，嬤孫共同生活，阿嬤有殘障生活津貼，不符低收入標準。

阿嬤中風行動不便，拿助行器，由居服員定期照顧，江男常向阿嬤伸手要零用錢，阿嬤靠殘障生活津貼維生，為保護阿嬤免受家暴，他聲請家暴令獲准，昨晚意外發生，他通知阿嬤住高雄媳婦回來處理，他將協助處理阿嬤後事。

阿嬤 家暴 消防員

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