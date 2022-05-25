應徵會計助理險成詐團共犯 她幫轉30萬裝潢費竟是贓款
基隆市一名女子在網路求職訊息應徵會計助理，沒想到遇上詐騙集團險成共犯，詐團以開設分店需匯領裝潢費用為由，誘騙被害人提供帳戶，先匯給她30萬元後再誘騙提領交付給「同事」，幸好她警覺有異報警，警方誘出車子趙姓男子逮捕，查扣贓款20多萬元，依詐欺罪嫌等移送檢方偵辦。
市警察局第一分局23日晚間7時接獲一名女子報案，她在網路求職訊息應徵會計助理，公司向她說，要在基隆市開設分店，需領匯裝潢費用名義，由蔡姓女子提供個人帳戶，並依照公司指示，前往提領30餘萬元款項交予「同事」，後驚覺有異，與家人商議後向警方報案請求協助。
詐騙集團持續要求蔡女提款，把她的帳戶當成人頭帳戶，警方認為機不可失，與被害人聯手，在指定面交處當場查獲取款車子趙姓男子（18歲），查扣手機及20餘萬元等證物。全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並追查其他涉案詐欺成員。
第一分局呼籲，詐騙集團覬覦民眾會透過求職網站或臉書社團粉絲刊登履歷或找尋工作機會，以「假求職、真詐騙！」為下手目標，騙取求職者存摺帳號等，導致求職者因此淪為詐騙人頭，若有任何疑似詐騙或相關的疑問，民眾可隨時撥打165反詐騙諮詢專線，警方積極偵辦詐騙案件，將詐騙集團的成員繩之以法，杜絕詐騙案件的發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言