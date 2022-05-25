應徵會計助理險成詐團共犯 她幫轉30萬裝潢費竟是贓款

基隆市一名女子在網路求職訊息應徵會計助理，沒想到遇上詐騙集團險成共犯，詐團以開設分店需匯領裝潢費用為由，誘騙被害人提供帳戶，先匯給她30萬元後再誘騙提領交付給「同事」，幸好她警覺有異報警，警方誘出車子趙姓男子逮捕，查扣贓款20多萬元，依詐欺罪嫌等移送檢方偵辦。

市警察局第一分局23日晚間7時接獲一名女子報案，她在網路求職訊息應徵會計助理，公司向她說，要在基隆市開設分店，需領匯裝潢費用名義，由蔡姓女子提供個人帳戶，並依照公司指示，前往提領30餘萬元款項交予「同事」，後驚覺有異，與家人商議後向警方報案請求協助。

詐騙集團持續要求蔡女提款，把她的帳戶當成人頭帳戶，警方認為機不可失，與被害人聯手，在指定面交處當場查獲取款車子趙姓男子（18歲），查扣手機及20餘萬元等證物。全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並追查其他涉案詐欺成員。