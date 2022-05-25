嘉義無業逆孫違家暴令還疑酒後打死8旬嬤 警逮人送辦

嘉義縣水上鄉南和村昨晚發生江姓男子違反家暴令，涉酒後毆打88歲阿嬤傷重致死人倫悲劇，水上警分局逮捕江男法辦，下午檢方相驗阿嬤，調查死因偵辦。

消防局勤務指揮中心昨晚9點23分獲報，指稱水上鄉南和村有人受傷需要救護，消防隊員到場，發現88歲江姓婦人身上有外傷、流血，緊急送往台中榮總嘉義分院急救，到院時仍有意識，對痛有感覺，但病情急轉直下，急救1個小時宣告不治。

水上警分局調查，昨晚9點半受理報案，報案人自稱鄰居，指有名阿嬤受傷，據鄰居表示，有聽到阿嬤的孫子出來喊叫阿嬤受傷才報警，警方趕到時，阿嬤已被救護車送往榮民總醫院嘉義分院，員警趕往醫院，江姓阿嬤還有意識喊痛，但到凌晨1點半院方急救無效，立刻通報警方處理。

警方說，阿嬤的江姓男孫子無業，兩人同住，因家暴令不得接近阿嬤，阿嬤受傷時在場，案發時有喝酒，已違反家暴令，至於阿嬤受傷是否為孫子施暴仍在調查釐清中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線