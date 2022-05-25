7旬翁電動車沒電迷航偏僻小徑 警騎車找人結局好暖

雲林斗六一名75歲張姓老翁日前騎電動車出門，其子等待多時都不見父親回家，擔心安危，撥電話聯繫僅知人在田中央，老翁手上雖有愛心手錶定位系統，但雲林農田何其多，仍難掌握確切位置，最終在饒平派出所協助下，成功在濁水溪堤防附近尋獲老翁，結束一場虛驚。

「我爸爸迷航了！可以幫忙找人嗎？」張姓男子的父親，日前下午獨自一人騎著電動車出門，眼見就快天黑，老翁卻還沒回家，張男焦急地打電話詢問父親人在哪，老父說「旁邊都是田，找無路繞出去」愈說兩人愈是緊張。

張男依父親手上戴的愛心手錶鎖定大概位置，初步掌握人可能在莿桐鄉，但仍苦如未果，直到前往饒平派出所求助，由熟悉當地環境的資深警員陳春榮帶路，才逐漸穩下慌亂的心情繼續找尋父親，「人應該在濁水溪堤防邊！」

陳春榮判斷張父應是騎到14號觀測台附近，太陽就快下山，得抓緊時間找到人，時間緊迫下，陳員與家屬一邊前往目的地，一邊與老翁保持通話「阿伯不要緊張，我們快到您那了！告訴我，您在附近有看見什麼明顯地標嗎？」但周邊多是石頭小徑，陳員決定隻身騎警用機車鑽入徑內找人「一條沒有、再換一條」鳴笛地毯式搜索後，終在堤防深處找到老翁，大鬆一口氣。

老翁被尋回後說，因為電動車騎到沒電，又沒辦法自己將電動車牽出堤防外，加上不知道究竟騎到何處，已知自己迷途了，只好留在定點等待救援，直呼「幸好家人和警方足有法度！」順利找到他。