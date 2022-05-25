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柴犬找導盲犬玩跟錯主人 女警當保母包吃喝找到飼主

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬翁牽退役導盲犬到公園散步時，遇到一隻愛玩的柴犬緊跟著導盲犬旁，疑與飼主走失，希望警方協助，女警余珮毓先充當保母，提供水、飼料給柴犬，因飼主遲未現身，女警只好帶柴犬到醫院掃晶片，順利通知徐姓女飼主領回。

第二警分局公園所在23日上午8時許，接獲六旬翁報案，清晨牽已退役的拉不拉多導盲犬在公園散步時，一隻柴犬貪玩，不斷跟著導盲犬旁邊，還要跟著人上車，六旬翁認為柴犬應有人飼養，所以牽到派岀所招領。

女警余珮毓獲報後，先準備狗罐頭及飲水給柴犬食用，原以為飼主會主動現身，但等了一個多小時都沒出現，女警就將狗帶往附近動物醫院掃描晶片，得知徐姓女飼主住在建國路、綠川東路附近，柴犬名為「小魯」，小魯當天洗澡時掙脫繫繩偷跑出門，原以為柴犬會自行返家，沒想到流落到派岀所。

第二警分局表示，全台步入少子化趨勢，養小孩的人越來越少，但養毛小孩的人卻是日益增加，根據寵物登記管理資訊網統計，平均每2.4分鐘就有一隻毛小孩成為家庭新成員，呼籲飼主務必負起照顧責任，為寵物植入晶片，外出時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎照看，避免不慎走失或發生交通事故等憾事。

台中市徐姓女飼主前天替柴犬洗澡時，柴犬脫逃，經人尋獲後在公園所招領，警方聯絡飼主領回。圖／第二警分局提供
台中市徐姓女飼主前天替柴犬洗澡時，柴犬脫逃，經人尋獲後在公園所招領，警方聯絡飼主領回。圖／第二警分局提供
台中市徐姓女飼主前天替柴犬洗澡時，柴犬脫逃，經人尋獲後在公園所招領，警方聯絡飼主領回。圖／第二警分局提供
台中市徐姓女飼主前天替柴犬洗澡時，柴犬脫逃，經人尋獲後在公園所招領，警方聯絡飼主領回。圖／第二警分局提供
台中市徐姓女飼主前天替柴犬洗澡時，柴犬脫逃，經人尋獲後在公園所招領，警方聯絡飼主領回。圖／第二警分局提供
台中市徐姓女飼主前天替柴犬洗澡時，柴犬脫逃，經人尋獲後在公園所招領，警方聯絡飼主領回。圖／第二警分局提供

柴犬 導盲犬

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