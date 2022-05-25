聽新聞
test
0:00 / 0:00
柴犬找導盲犬玩跟錯主人 女警當保母包吃喝找到飼主
台中市六旬翁牽退役導盲犬到公園散步時，遇到一隻愛玩的柴犬緊跟著導盲犬旁，疑與飼主走失，希望警方協助，女警余珮毓先充當保母，提供水、飼料給柴犬，因飼主遲未現身，女警只好帶柴犬到醫院掃晶片，順利通知徐姓女飼主領回。
第二警分局公園所在23日上午8時許，接獲六旬翁報案，清晨牽已退役的拉不拉多導盲犬在公園散步時，一隻柴犬貪玩，不斷跟著導盲犬旁邊，還要跟著人上車，六旬翁認為柴犬應有人飼養，所以牽到派岀所招領。
女警余珮毓獲報後，先準備狗罐頭及飲水給柴犬食用，原以為飼主會主動現身，但等了一個多小時都沒出現，女警就將狗帶往附近動物醫院掃描晶片，得知徐姓女飼主住在建國路、綠川東路附近，柴犬名為「小魯」，小魯當天洗澡時掙脫繫繩偷跑出門，原以為柴犬會自行返家，沒想到流落到派岀所。
第二警分局表示，全台步入少子化趨勢，養小孩的人越來越少，但養毛小孩的人卻是日益增加，根據寵物登記管理資訊網統計，平均每2.4分鐘就有一隻毛小孩成為家庭新成員，呼籲飼主務必負起照顧責任，為寵物植入晶片，外出時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎照看，避免不慎走失或發生交通事故等憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言