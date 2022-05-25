柴犬找導盲犬玩跟錯主人 女警當保母包吃喝找到飼主

台中市六旬翁牽退役導盲犬到公園散步時，遇到一隻愛玩的柴犬緊跟著導盲犬旁，疑與飼主走失，希望警方協助，女警余珮毓先充當保母，提供水、飼料給柴犬，因飼主遲未現身，女警只好帶柴犬到醫院掃晶片，順利通知徐姓女飼主領回。

第二警分局公園所在23日上午8時許，接獲六旬翁報案，清晨牽已退役的拉不拉多導盲犬在公園散步時，一隻柴犬貪玩，不斷跟著導盲犬旁邊，還要跟著人上車，六旬翁認為柴犬應有人飼養，所以牽到派岀所招領。

女警余珮毓獲報後，先準備狗罐頭及飲水給柴犬食用，原以為飼主會主動現身，但等了一個多小時都沒出現，女警就將狗帶往附近動物醫院掃描晶片，得知徐姓女飼主住在建國路、綠川東路附近，柴犬名為「小魯」，小魯當天洗澡時掙脫繫繩偷跑出門，原以為柴犬會自行返家，沒想到流落到派岀所。