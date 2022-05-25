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痴情男投資代購精品 警查出指定帳戶列警示戳破騙局

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

59歲楊姓男子網路交友結識一女性友人，對方提及香港貿易商可代購國外精品，轉賣後可賺價差，楊男信以為真，昨下午準備匯款85萬，幸銀行機警報警，警方列出其為警示帳戶，楊才未受騙匯款。

台南市警一分局東寧派出所24日下午1點多，接獲金融機構行員通報，男子欲將85萬元轉帳至陌生人銀行帳戶，行員關懷提問匯款用途，機警察覺該男子神色有異，講話吞吐顯有隱情，立即通報警方到場處理。

東寧派出所接獲通報後，立即派遣線上警力趕赴現場，巡邏員警陳建宏、賴亞明到場了解，楊姓男子(59歲)自稱在網路結識女性友人，於聊天當中該女子提到有個投資國外貿易精品的管道，可以透過香港某國際貿易商代購國外名牌精品後，可協助將代購精品再行轉賣，進而賺取中間差價獲利，且極力說服楊投資。

案經員警檢視楊男手機line對話內容，察覺對方所使用的字體多為簡體字，明顯與香港慣用繁體字不符，另詐騙集團亦提供銀行匯款帳號及指導要如何與行員應對才能快速匯款成功。所幸經警方及行員細心查證，查知該帳號已被通報警示在案。

台南市警一分局呼籲，假交友詐騙的特徵，透過臉書或交友APP搭訕被害人，常以放長線釣大魚方式，先假意交往後利用甜言蜜語攻勢博取信任，再要求被害人投資匯款，這些都是詐騙話術，呼籲民眾遇到網友要求匯款時務必提高警覺，不要被網友花言巧語的說詞沖昏頭，以免傷財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

台南市警一分局東寧派出所警員陳建宏（左）、賴亞明（右）成功阻止楊姓男子遭電信詐騙，保住他85萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局東寧派出所警員陳建宏（左）、賴亞明（右）成功阻止楊姓男子遭電信詐騙，保住他85萬元。記者黃宣翰／翻攝
59歲楊姓男子遭電信交友詐騙，警員到銀行關切查出指定帳戶列警示帳戶，楊才未匯出85萬元。記者黃宣翰／翻攝
59歲楊姓男子遭電信交友詐騙，警員到銀行關切查出指定帳戶列警示帳戶，楊才未匯出85萬元。記者黃宣翰／翻攝

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