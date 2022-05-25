影／台中人妻愛車不見急報案又取消 警上門才知原來如此

台中市沈姓女子前天報案停在家門口的轎車遭竊，未料警方到場時，她一臉愧疚向警表示，已在警方到場前取消報案。警方詢問才知，沈女看到丈夫手機在家，但愛車沒停在家門口，以為轎車失竊，急著報案，不過後來發現車鑰匙也不見，研判是丈夫將車開走，一時情急才釀烏龍報案。

台中市東區沈姓人妻在23日晚間10時許報案，停在住家門口前的轎車遭竊，第三警分局立德所警員黃祥豪、劉佳竺獲報前往，但沈女一開門見警，直說「已取消報案，應該是先生開走」，兩警聽得滿頭霧水，詢問沈女過程。

沈女表示，轎車平時都停放在家門口，客廳窗戶就能看到車，不過稍早在客廳看電視時，發現轎車不見，因平時只有自己和丈夫會用車，而丈夫的手機就放在桌上，誤以為丈夫也在家裡，一時情急，直覺轎車遭竊才會報警。

沈女說，後來在家裡找不到丈夫，加上掛在牆上車鑰匙不在，才想到可能是丈夫沒拿手機，但有開車外出沒告知她，才會釀成烏龍，趕緊向警方取消報案，但沒想到警員已趕抵現場，感謝警方即時的協助，對於造成警方困擾，十分不好意思。