聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／上月竊百萬被逮 昨再闖民宅瞎問「有賣吃的嗎？」
新北市三峽區一名黃姓慣竊，上個月底才竊109萬現金被逮送辦。昨天下午，黃男又隨機翻動路旁機車置物箱，還闖進民宅查看、瞎問屋主「有賣東西吃嗎？」雖無人財損，但有民眾懷疑男子行徑可疑，將影片上傳臉書社群，並向轄區警報案，目前警方正循線通知黃男到案說明。
據了解，黃姓男子（56歲）是新北市三峽區慣竊，上個月（4月）29日凌晨0時許，他騎車隨機在長福橋附近停車場內找尋犯案目標，徒手打開一輛汽車，竊走車內109萬元現金、Iphone 12手機一支，並夥同另名黃嫌搭車到台南，以贓款購買4件總重10錢金飾。翌日警方循線將人逮捕，警詢後依竊盜、贓物罪函送法辦。
昨天下午，黃男肩扛一把雨傘，遊走在三峽區秀川街上，見路旁臨停機車便翻找置物箱內物品，不久又闖入一處民宅內，瞎問屋主「有賣東西吃嗎？」屋主回沒賣東西，黃男轉頭離開，旋即又闖進隔壁公寓查看，事後民眾調閱監視器，發現黃男形跡詭異疑有行竊情事，遂將監視器畫面上傳臉書，並向警報案。
對此警方表示，經比對監視器畫面，發現該男疑為上個月才因竊案，遭警逮捕送辦的黃姓竊嫌，目前已掌握黃男行蹤，循線通知他到案說明，釐清相關疑點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言