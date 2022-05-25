影／上月竊百萬被逮 昨再闖民宅瞎問「有賣吃的嗎？」

新北市三峽區一名黃姓慣竊，上個月底才竊109萬現金被逮送辦。昨天下午，黃男又隨機翻動路旁機車置物箱，還闖進民宅查看、瞎問屋主「有賣東西吃嗎？」雖無人財損，但有民眾懷疑男子行徑可疑，將影片上傳臉書社群，並向轄區警報案，目前警方正循線通知黃男到案說明。

據了解，黃姓男子（56歲）是新北市三峽區慣竊，上個月（4月）29日凌晨0時許，他騎車隨機在長福橋附近停車場內找尋犯案目標，徒手打開一輛汽車，竊走車內109萬元現金、Iphone 12手機一支，並夥同另名黃嫌搭車到台南，以贓款購買4件總重10錢金飾。翌日警方循線將人逮捕，警詢後依竊盜、贓物罪函送法辦。

昨天下午，黃男肩扛一把雨傘，遊走在三峽區秀川街上，見路旁臨停機車便翻找置物箱內物品，不久又闖入一處民宅內，瞎問屋主「有賣東西吃嗎？」屋主回沒賣東西，黃男轉頭離開，旋即又闖進隔壁公寓查看，事後民眾調閱監視器，發現黃男形跡詭異疑有行竊情事，遂將監視器畫面上傳臉書，並向警報案。