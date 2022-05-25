快訊

害怕副作用嗎？兒童莫德納、BNT疫苗開打 4個QA一次看

NBA／勇士板凳末節追分功虧一簣 獨行俠扳回一勝沒被橫掃

疫情感到孤獨焦慮怎麼辦？精神科醫師：記得這「五字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／上月竊百萬被逮 昨再闖民宅瞎問「有賣吃的嗎？」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區一名黃姓慣竊，上個月底才竊109萬現金被逮送辦。昨天下午，黃男又隨機翻動路旁機車置物箱，還闖進民宅查看、瞎問屋主「有賣東西吃嗎？」雖無人財損，但有民眾懷疑男子行徑可疑，將影片上傳臉書社群，並向轄區警報案，目前警方正循線通知黃男到案說明。

據了解，黃姓男子（56歲）是新北市三峽區慣竊，上個月（4月）29日凌晨0時許，他騎車隨機在長福橋附近停車場內找尋犯案目標，徒手打開一輛汽車，竊走車內109萬元現金、Iphone 12手機一支，並夥同另名黃嫌搭車到台南，以贓款購買4件總重10錢金飾。翌日警方循線將人逮捕，警詢後依竊盜、贓物罪函送法辦。

昨天下午，黃男肩扛一把雨傘，遊走在三峽區秀川街上，見路旁臨停機車便翻找置物箱內物品，不久又闖入一處民宅內，瞎問屋主「有賣東西吃嗎？」屋主回沒賣東西，黃男轉頭離開，旋即又闖進隔壁公寓查看，事後民眾調閱監視器，發現黃男形跡詭異疑有行竊情事，遂將監視器畫面上傳臉書，並向警報案。

對此警方表示，經比對監視器畫面，發現該男疑為上個月才因竊案，遭警逮捕送辦的黃姓竊嫌，目前已掌握黃男行蹤，循線通知他到案說明，釐清相關疑點。

黃男隨機翻動停在三峽區秀川街機車置物箱，疑似準備行竊。圖／警方提供
黃男隨機翻動停在三峽區秀川街機車置物箱，疑似準備行竊。圖／警方提供
黃男闖進新北市三峽區秀川街一間民宅，瞎問「有賣東西吃嗎？」疑似準備伺機行竊。圖／警方提供
黃男闖進新北市三峽區秀川街一間民宅，瞎問「有賣東西吃嗎？」疑似準備伺機行竊。圖／警方提供

延伸閱讀

債主糾眾砸毀債務人朋友的車 賠償談不攏吃上毀損官司

會考生回家等紅燈被噴檳榔汁 疫情間媽氣炸報案追查

礁溪某高級社區民宅接連兩天遭竊 警方緝捕慣竊送辦

影／辭退外籍看護不成竟懷疑下毒 三峽9旬翁竟揮刀砍她

相關新聞

嘉市休旅車擦撞救護車 車內載男確診收治患者

嘉義市1輛救護車昨晚10點36分許載送採檢陽性的70幾歲男子，要轉送嘉義基督教醫院收治，行經博愛路二段、中興路口要通過紅...

居檢家人過世自旅館破窗逃 花蓮外事警針對個案給關懷

新冠肺炎確診人數不斷攀升，花蓮縣警察局積極針對外籍人士防疫宣導，自2020年2月15日起，外事警察開始執行外籍人士入境後...

男大生疑過彎摔車 遭對向高雄客運當場輾斃

高雄20歲陳姓男大學生，昨晚11時許，騎車行經鳥松區公園路與恆山巷口時，疑天雨路滑，過彎時自摔，連人帶車滑到對向車道，被...

影／台中人妻愛車不見急報案又取消 警上門才知原來如此

台中市沈姓女子前天報案停在家門口的轎車遭竊，未料警方到場時，她一臉愧疚向警表示，已在警方到場前取消報案。警方詢問才知，沈...

影／上月竊百萬被逮 昨再闖民宅瞎問「有賣吃的嗎？」

新北市三峽區一名黃姓慣竊，上個月底才竊109萬現金被逮送辦。昨天下午，黃男又隨機翻動路旁機車置物箱，還闖進民宅查看、瞎問...

帳戶多出50萬 缺錢男歸還款項險成詐騙車手

桃園市一名男子急需借款周轉，聯繫借款公司得知自己信用度不夠，需要透過匯款再提領的方式增加財力證明，他隨後依指示辦理後察覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。