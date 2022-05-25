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帳戶多出50萬 缺錢男歸還款項險成詐騙車手

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子急需借款周轉，聯繫借款公司得知自己信用度不夠，需要透過匯款再提領的方式增加財力證明，他隨後依指示辦理後察覺有異並報案，昨天助警方在二次交款時逮到詐團車手

桃園警分局指出，景福派出所日前接獲30多歲男子報案，他自稱因急需借款周轉，便循網路廣告與借款公司聯繫，對方卻說自己信用度不夠，須提供帳戶由公司匯入款項再幫忙提領交給公司人員，以此增加財力證明方便申貸。

被害人表示，自己不疑有他提供帳簿、印鑑，隔天發現的確有數筆款項、約50萬元匯入，他依指示交付給自稱理財專員的男子後，事後越想越不對，擔心自己遭詐騙集團利用為車手，於是報案。

警方獲報立即組成專案小組查緝，昨天14時根據嫌犯指示於會面地點埋守，假意約定再交付35萬元，待詐欺通緝犯鄭男（29歲）現身準備二次收款，員警一擁而上將他制伏在地，當場從他身上起獲贓款，詢後全案依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿輕信不實廣告，絕不可提供自身帳戶、證件等資料給他人，以免成為詐騙集團幫兇。

鄭男身上起獲35萬元現金，讓他啞口無言。記者楊湛華／翻攝
鄭男身上起獲35萬元現金，讓他啞口無言。記者楊湛華／翻攝
車手鄭男現身收款，被埋伏警方逮個正著。記者楊湛華／翻攝
車手鄭男現身收款，被埋伏警方逮個正著。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園 車手

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