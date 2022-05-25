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影／臨櫃領贓189萬被識破 車手嗆警：錢是家人匯的
新北市淡水區林姓詐欺車手，上周四夥同廖姓男子，前往中山路某間銀行提領上百萬贓款，行員發現其帳戶金流有異報警，警方到場，林男無法交代金流來源，竟惱火嗆警「錢是家人匯給我的！」廖男見警駕車逃逸200公尺被攔截逮捕，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
據了解，詐欺車手林男（25歲）上周四下午近2時許，由廖男（22歲）駕車，一路從基隆來到新北市淡水區中山路一間銀行，由林男下車向臨櫃人員提領189萬詐騙贓款，廖男則留在車內把風等候。
未料提領過程，行員發現林男帳戶金流往來有問題，趕緊向轄區警通報。警方獲報派員趕抵，廖男見警駕車逃離，警方入內見林男詢問「帳戶內金流來源」但林男卻無法清楚交代，甚惱羞嗆警「從事直播精品買賣，錢是家人匯給我的！」
經警方查證比對，發現金流疑似為詐騙被害人匯款，林男見事跡敗露，才坦承是車手，並供出還有另名車手廖男，正在外頭把風，警立馬追出查看，但廖男早先駕車逃離。趕緊通報線上警網攔緝，於200公尺外中山路與清水街口，將廖男人車攔下。
廖男見無法再逃，下車配合盤查，過程中，警方於廖男身上查扣一把彈簧刀，廖則向警辯稱，只是開車從基隆載同好友林男到淡水領錢，其他並不知情，連同彈簧刀一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌將兩人送辦。
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