影／臨櫃領贓189萬被識破 車手嗆警：錢是家人匯的

新北市淡水區林姓詐欺車手，上周四夥同廖姓男子，前往中山路某間銀行提領上百萬贓款，行員發現其帳戶金流有異報警，警方到場，林男無法交代金流來源，竟惱火嗆警「錢是家人匯給我的！」廖男見警駕車逃逸200公尺被攔截逮捕，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，詐欺車手林男（25歲）上周四下午近2時許，由廖男（22歲）駕車，一路從基隆來到新北市淡水區中山路一間銀行，由林男下車向臨櫃人員提領189萬詐騙贓款，廖男則留在車內把風等候。

未料提領過程，行員發現林男帳戶金流往來有問題，趕緊向轄區警通報。警方獲報派員趕抵，廖男見警駕車逃離，警方入內見林男詢問「帳戶內金流來源」但林男卻無法清楚交代，甚惱羞嗆警「從事直播精品買賣，錢是家人匯給我的！」

經警方查證比對，發現金流疑似為詐騙被害人匯款，林男見事跡敗露，才坦承是車手，並供出還有另名車手廖男，正在外頭把風，警立馬追出查看，但廖男早先駕車逃離。趕緊通報線上警網攔緝，於200公尺外中山路與清水街口，將廖男人車攔下。