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居檢家人過世自旅館破窗逃 花蓮外事警針對個案給關懷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

新冠肺炎確診人數不斷攀升，花蓮縣警察局積極針對外籍人士防疫宣導，自2020年2月15日起，外事警察開始執行外籍人士入境後，居家檢疫健康關懷，迄今累計關懷2052人，平均每天10人，目前尚有105人列管。

縣警局外事科每天透過疫情監控管制系統，篩選入境後居住在花蓮的外籍人士居家檢疫個案，再分派外事警察逐案確認外籍人士基本資料、告知居家檢疫相關規定，並追蹤外籍人士有無任何症狀及需求。

花蓮縣政府自4月15日起推動「居家照護物資包」後，外事警察也負責外籍人士確診個案居家照護發送防疫關懷包工作，提供花蓮縣外籍人士於居家照護期間補充的民生物資，也特別致贈米、麵類、餅乾零食、罐頭食品類生活物資，協助外籍人士自主管理。

縣警局表示，近期發生德國籍外籍生因不明原因逕自退房離開旅館，經慈濟大學及教育處聯繫未果，通報相關單位協尋，經外事警察透過多方管道，終於循線聯繫上外籍生安置。另外，日前一名印尼籍居家檢疫個案，因家人過世，自防疫旅館破窗跳出房外，造成臉部多處受傷，外事警察鄭百君當時也前往醫院探視慰問，並協助相關聯繫事宜。

同時，為避免外籍看護工爆發染疫情形，各分局外事警察採不定期，至轄內聘僱超過10人以上外籍移工長照醫療院所、工廠、聚會場所及清真寺等，以多國語言宣傳單宣導防疫措施。

花蓮縣警察局積極針對外籍人士防疫宣導，自2020年迄今累計關懷2052人，目前尚有105人列管。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣警察局積極針對外籍人士防疫宣導，自2020年迄今累計關懷2052人，目前尚有105人列管。圖／花蓮縣警局提供
花蓮外事警察負責外籍人士確診個案居家照護發送防疫關懷包工作，提供花蓮縣外籍人士於居家照護期間補充的民生物資，協助其自主管理。圖／花蓮縣警局提供
花蓮外事警察負責外籍人士確診個案居家照護發送防疫關懷包工作，提供花蓮縣外籍人士於居家照護期間補充的民生物資，協助其自主管理。圖／花蓮縣警局提供

居家檢疫 花蓮

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