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檢警執行滅鼠專案 破獲父子檔山老鼠盜伐集團
在檢察官指揮下保七總隊等單位循線追緝山老鼠，經過5個多月的布線、追查，昨天破獲由葉姓父子組成10人山老鼠集團，起出台灣扁柏、紅檜等珍貴林木，市價逾百萬元，偵訊後依違反森林法、組織犯罪防制條例移送嘉義地檢署偵辦。
保七總隊表示，去年3月間查獲以葉姓父子為首的台、越籍盜伐集團，於阿里山眠月線地區盜伐並利用自製台車運輸國有貴重木案，並將犯嫌等人送辦。
去年9月間接獲嘉義林管處通報阿里山地區國有林木遭盜伐情資，調查發現葉姓父子檔涉嫌重起爐灶再組盜伐集團，旋即會同嘉義林管處阿里山工作站展開調查、監控。
為澈底瓦解該盜伐集團，保七警方深入調查、刨根溯源，與嘉義縣、市警方、移民署等組成專案小組在檢察官指揮下，歷經5個多月調查蒐證，昨天再次破獲由葉姓父子檔為首的盜伐集團。
警方調查，盜伐集團除以父子檔為集團首謀外，更招募越南籍失聯移工，利用其查緝不易特性，共同犯案；集團並於阿里山眠月鐵道上方制高點處搭建工寮，於此觀察專案小組清查情形，加大查緝之難度。
保七總隊第七大隊長黃建智表示，警政署於今年5月20日啟動全國性「滅鼠專案」，結合保七總隊及12個山區縣市警察局，針對山老鼠盜伐熱區及可能出入地點，於全國設置50個以上的攔檢點，以不定期、不定時及機動方式，對可疑人、車進行臨檢盤查；請山友如有發現破壞山林情形，立即向警方或林務局報案，共同守護台灣的山林，保護國家珍貴林木。
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