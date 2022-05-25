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台86線開一半突迴轉倒車開300公尺 駕駛到案稱心情不好

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網路瘋傳一輛黑色轎車本月23日行駛台86線台南交流道東向西路段，突然倒車行駛約300公尺，行徑離譜囂張，歸仁警分局調閱沿路數十支監視錄影畫面，昨晚查出27歲陳姓男子涉案，據了解陳自稱和家人吵架心情不好才危駕，警詢後依公共危險等罪嫌法辦。

5月23日晚間網路某社群傳出一段影片，黑色轎車在行經台86快速公路東向西約5.6公里處，有倒車行駛約300公危險駕車行為，歸仁警分局雖未接獲報案，仍積極調查，漏夜沿線調閱數十支監視器鏡頭，過濾上百部車輛，終於5月24日比對出陳姓男子駛涉有重嫌，全案依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

為有效遏止台86線快速公路危險駕車，歸仁警分局該路段已列為交通稽查重點，不定時派員執行稽查取締違規。今年1月迄今在台86線路段取締危險駕駛及超速等違規共180件。

歸仁警分局長邱顯良表示，在快速公路上危險駕車行徑，罔顧自身及漠視他人生命、身體安全之心態，實不可取，警方絕不容許類此危險駕車行為，針對危害用路人交通安全不法行為，警方強力取締且嚴辦究責，絕不寬貸，在此並呼籲民眾應遵守交通安全規則，切勿有競速、蛇行或其他危險駕車行為，以身試法。

黑色轎車行駛台86線台南交流路道路段，突然倒車行駛約300公尺，警方將開車陳姓男子通知到案，警詢後依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
黑色轎車行駛台86線台南交流路道路段，突然倒車行駛約300公尺，警方將開車陳姓男子通知到案，警詢後依公共危險罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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