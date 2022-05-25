台86線開一半突迴轉倒車開300公尺 駕駛到案稱心情不好

網路瘋傳一輛黑色轎車本月23日行駛台86線台南交流道東向西路段，突然倒車行駛約300公尺，行徑離譜囂張，歸仁警分局調閱沿路數十支監視錄影畫面，昨晚查出27歲陳姓男子涉案，據了解陳自稱和家人吵架心情不好才危駕，警詢後依公共危險等罪嫌法辦。

5月23日晚間網路某社群傳出一段影片，黑色轎車在行經台86快速公路東向西約5.6公里處，有倒車行駛約300公危險駕車行為，歸仁警分局雖未接獲報案，仍積極調查，漏夜沿線調閱數十支監視器鏡頭，過濾上百部車輛，終於5月24日比對出陳姓男子駛涉有重嫌，全案依公共危險罪嫌函送台南地檢署偵辦。

為有效遏止台86線快速公路危險駕車，歸仁警分局該路段已列為交通稽查重點，不定時派員執行稽查取締違規。今年1月迄今在台86線路段取締危險駕駛及超速等違規共180件。