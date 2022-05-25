嘉市休旅車擦撞救護車 車內載男確診收治患者
嘉義市1輛救護車昨晚10點36分許載送採檢陽性的70幾歲男子，要轉送嘉義基督教醫院收治，行經博愛路二段、中興路口要通過紅燈，與白色休旅車擦撞，右前車頭當場毀損，零件噴散地面，救護車上20幾歲隨行的護理師腰部不適，被送醫治療。
由於車內載確診者，車上消防人員著防護衣，下車趕緊提醒到場員警不要太靠近，先前往附近台中榮總嘉義分院清消、褪去防護衣再做筆錄，也告知暫避免進入車內，員警相當謹慎，不敢太過靠近。
警方初步調查白色休旅車男駕駛沒有酒駕，他說，綠燈通過路口時，發現救護車已來不及閃，肇事責任交由警方判定。
據了解，70幾歲剛被台中榮總嘉義分院採檢陽性的男子，經評估必須收治嘉義基督教醫院，嘉市東區消防分隊救護車出勤載送，10點36分許沿博愛路二段往東，闖紅燈穿越中興路口，被行駛中興路的白色休旅車在路口撞上。
東區分隊救護車右前方車頭凹陷、右前輪毀損，休旅車左車頭也凹損，幸好雙方都無大礙，僅1名護理師腰部不適，被送醫治療。
由於車內是確診者，警消不敢大意，救護車上人員先前往醫院清消，陽性的男子由另外車輛載離；該救護車內部沒有隔開駕駛座和後艙，所有人都暫時不敢進入，拖吊車協助拖離現場。
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