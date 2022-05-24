花蓮夫妻抱男嬰過馬路遭撞傷 酒駕男依法送辦

花蓮市今天發生一起酒駕撞傷人事故，一對許姓夫妻抱著6個月大嬰孩，撐傘穿越中正路，突然被一輛在中強街左轉的轎車撞上，當場3人撞倒在地，經送醫後幸只有擦挫傷無大礙。警方針對54歲徐姓駕駛酒測，酒精濃度值竟高達0.54毫克，全案依公共危險罪移送法辦。

根據監視器畫面，今天下午4點21分，許姓夫妻抱著6個月大的男嬰，穿越中正路，走到一半時，對向中強路口一輛左轉的灰色轎車沒有放慢速度，直接左轉撞上撐傘過馬路的一家三口，3人受到強烈撞擊倒地，附近店家聽見巨大撞擊聲響，趕緊上前查看，並協助報警。

警方趕抵現場後，發現男嬰左大腿部、臉部有破皮擦挫傷，夫妻有肢體挫傷，現場送醫救護。警方對徐姓駕駛酒測，發現酒精濃度值高達0.54毫克，依公共危險罪移送法辦。

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