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機車事故傷亡者近破萬 北市警赴中學宣導

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

機車事故傷亡者眾，台北市大同警分局近期到轄內中學加強宣導交通安全要點，強化防禦駕駛觀念，以期降低事故發生機率。

警方表示，今年至今台北市A1（人員死亡）交通事故死亡人數21人，A2（人員受傷）交通事故受傷人數近1萬2千人，其中機車是交通事故主要車種，行人次之。

為預防交通事故發生，大同警分局近月派員到轄內重慶國中、志仁高中、啟聰學校等校加強宣導，呼籲民眾遵守交通規則，汽機車行經路口時減速慢行、禮讓行人，行人也應依規定行走行人穿越道，遵守號誌、標誌、標線等。

警方說，用路人應保有防禦駕駛觀念，方能提高用路安全，其中有四大守則不論騎機車、自行車皆應建立，「紅燈轉綠燈時，確認左右來車再起步」「變換車道前，先從照後鏡或轉頭確認後方來車再變換車道」「注意大型車輛內輪差，保持距離避免被捲入」「雨衣反穿不確實扣上或穿著輕便雨衣，容易勾到發生意外」。

警方表示，國高中生雖未考駕照，但不論步行、騎自行車或是給親友載，甚至是為未來騎車開車上路做準備，仍希望能從小建立良好用路觀念、強化其正確安全駕駛觀念，減少交通事故發生。

員警到校宣導交通安全要點。記者李隆揆／翻攝
員警到校宣導交通安全要點。記者李隆揆／翻攝
台北市警局大同分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局大同分局。記者李隆揆／攝影
員警到校宣導交通安全要點。記者李隆揆／翻攝
員警到校宣導交通安全要點。記者李隆揆／翻攝
員警到校宣導交通安全要點。記者李隆揆／翻攝
員警到校宣導交通安全要點。記者李隆揆／翻攝

自行車 北市 車道 駕照

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