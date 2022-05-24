北市場所消防檢修申報 消防局：展延至6月底

考量本土疫情升溫，台北市消防局今天表示，原訂北市各類場所應於5月底前完成消防安全設備檢修申報，可展延至6月底，包括百貨商場、餐廳、醫院、博物館或辦公室等在內。

消防局今天發布新聞稿表示，北市甲類4至7目、乙類4至6目、丙類及戊類（供甲類場所用途者）等各類場所，依消防法、消防安全設備檢修及申報辦法規定，應委由消防專技人員辦理消防安全設備檢修，並於每年5月底前完成申報。

但因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍不穩定，消防局表示，各類場所陸續辦理當年度消防安全設備檢修申報作業，為避免場所防疫措施、員工確診隔離等因素，進而影響消防專技人員人力調度，所以予以展延至6月底前申報。

消防局說，各類場所管理權人仍應儘速委由消防專技人員或消防安全設備檢修專業機構辦理消防安全設備檢修申報，以維護公共安全。

根據消防局資料顯示，甲類4至7目場所，包括有商場、市場、百貨商場、超級市場、餐廳、醫院、長照服務機構等；乙類4至6目則有圖書館、博物館、寺廟、辦公室、靶場、診所、集合住宅和寄宿舍等；丙類及戊類場所，有電信機器室、汽車修護廠、室內停車場和供甲類場所用途者。