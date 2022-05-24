八旬翁想匯10萬投資領「養老金」 警急阻：有去無回
台中市八旬賴姓老翁日前要到銀行匯款10萬元，不過因老翁僅向行員表示，匯款是為投資，但對於投資標的、方式都無法清楚說明，趕緊通知警方到場，經警方詳細詢問後，認為賴翁很可能掉入投資詐騙的陷阱，提醒老翁不要匯款，賴翁才打消念頭，保住老本。
八旬賴姓老翁在13日下午1時許，前往中國信託南屯分行要匯款10萬元到他人帳戶，行員關心詢問時，賴翁僅稱回答「投資使用」，但對於投資標的、方式都不清楚，因賴翁年紀較大，行員認為匯款有疑義，為了避免賴男遭詐騙，立即報告主管並且通報警方協助處理。
大墩所巡邏警員許睿珅、陳琳靜獲報後前往，賴翁稱在網路上看到投資的訊息後，十分心動於是決定投入10萬元投資，「賺一筆養老金」。
員警察覺賴翁不了解目前網路許多投資詐騙假訊息，立即告知網路許多假投資真詐騙的新型手法及態樣，在員警及行員們的耐心勸說之下，賴翁最終信任警方並打消匯款念頭，保住老本。
大墩所長曾一峯呼籲，詐騙集團伎倆變化多端，切勿輕信不明來源的投資管道，詐騙集團會利用人頭帳戶洗錢，讓投資人血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，保障自己的財產安全。
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